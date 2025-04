Vídeos relacionados:

Yailin La Más Viral sabe cómo llamar la atención, y esta vez no fue la excepción. La artista dominicana subió varias fotos a su perfil de Instagram en las que aparece con un sensual bikini blanco y, por si fuera poco, un tanga mínimo que deja muy poco a la imaginación. Combinado con una flor morada en el pelo y una actitud muy segura, el resultado fue un post que no dejó a nadie indiferente.

Pero la cosa no quedó ahí. En medio de tanto calor visual, también hubo espacio para la ternura: Yailin aparece en una de las imágenes besando a su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel AA. Y como si el combo de sensualidad y maternidad no fuera suficiente, lo remató con una frase que encendió todas las alarmas: “El problema es que te creo cada vez que tú me mientes”.

Lo más leído hoy:

Si esta frase te suena es porque es un verso de "Mírame Remix", la canción de Anuel AA y Blessd y que canta el puertorriqueño. Y claro, ahí fue cuando los fans comenzaron a especular: "¿Será que están moziando otra vez?", preguntó una seguidora. "Ese caption lo escribió él, segurito", dijo otra. Y no faltó quien remató: "Uno siempre vuelve a donde fue feliz..."

Las reacciones no pararon. Muchas fueron de apoyo incondicional: "Mi mujer", "Divinaaaa", "La mami del bloque", "Exótica viral" y "Team Yailin siempre". Otras se enfocaron directamente en su poca ropa: "Siempre enseñando las siliconas", "¿Dónde están los 6 millones de likes?", "El verdadero me enamoré de su corazón".

Captura de Instagram

Pero también hubo polémica por el beso en la boca a su hija. Algunos lo vieron como un gesto natural y de cariño, pero otros no se lo tomaron tan bien: "No beses a esa niña en la boca", "Los niños no se besan en la boca, punto", "Con la misma boca que besa a los hombres...". Como era de esperarse, el debate se encendió en los comentarios.

Captura de Instagram / Yailin

Yailin, mientras tanto, sigue firme en su estilo: sensual, directa, sin filtros y con un manejo de redes que sabe cómo mantener la conversación girando en torno a ella. Sea por sus fotos, sus versos prestados o por sus canciones... Yailin La Más Viral no necesita más para ser tendencia.

Preguntas frecuentes sobre la relación de Yailin La Más Viral y Anuel AA