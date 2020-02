Así fue la fiesta de Max y Emme, hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, por su 12 cumpleaños

Publicado el Lunes, 24 Febrero, 2020 - 06:29 (GMT-4)

Aunque parece que fue ayer cuando llegaron al mundo Emme y Max, hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, el pasado sábado, 22 de febrero, cumplieron ya 12 años.

Los mellizos, que han ido creciendo ante la atenta mirada de los medios y fans de sus padres, ya están hechos todo unos adolescentes y en los últimos meses hemos visto como se han convertido en unas estrellas del entretenimiento. Sobre todo Emme, quien fue el centro de las miradas en el Super Bowl 2020 al subirse junto a su madre al escenario del Hard Rock de Miami para interpretar Let's get loud y Born in the USA.

A pesar de que parece que a los dos les espera por delante un futuro prometedor en la industria, sus padres están decididos a que disfruten al máximo su niñez y, por eso, su madre les preparó por su 12 cumpleaños una fiesta a la altura.

No ad for you

El hogar de Alex Rodriguez y la Diva del Bronx se convirtió por unas horas en una especia de campamento donde los mellizos disfrutaron junto a algunos amigos de una fiesta de pijamas con sus propias tiendas de campaña en el interior del hogar. Además, se divirtieron con todos los entretenimientos que les habían preparado como la piscina, cena, videojuegos y una 'beauty session' para las chicas.

Tampoco faltaron detalles en la decoración y así ha quedado reflejado en los vídeos que han compartido tanto JLo como Arod, donde vemos globos que forman las palabras Max y Emme, además del clásico "Feliz cumpleaños". Otro de los detalles que no han pasado desapercibidos son las tartas y la ilusión con la que reciben los niños los regalos por parte de su madre y su abuela Lupe.

Ante las imágenes que han mostrado los futuros marido y mujer de la fiesta, muchos no han podido evitar la comparación entre las celebraciones de la familia Kardashian con la de los hijos de JLo y Marc Anthony y han aplaudido la sencillez y humildad de estos últimos.

"Como se nota la diferencia entre familias. Las Kardashian para todo quieren hacer sus excentricidades y lujos. Marc Anthony y JLo también tienen ese dinero y sus hijos no andan con esas cosas locas", "Bien por JLo, que mantiene a sus hijos con los pies en la tierra" o "Me encanta JLo, tanto dinero y que sencilla es", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales al respecto.

Para felicitar a sus 'coconuts', como la artista llama a sus retoños, recuperó una antigua foto de cuando eran bebés. "Sé que tenéis doce hoy, pero para mi siempre seréis mis bebés", escribió junto al recuerdo.

Por su parte, Arod también ha felicitado públicamente a los hijos de su pareja con un emotivo mensaje.

"¡Feliz cumpleaños Emme y Max! Estoy tan orgulloso de vosotros y me siento muy afortunado por ser parte de vuestras vidas. ¡Os quiero!", escribió junto a un carrusel de fotos familiares y algunos detalles de la celebración que tuvo lugar este fin de semana en su hogar.