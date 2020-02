El viceministro de Salud de Irán se contagia de coronavirus

Publicado el Martes, 25 Febrero, 2020 - 15:25 (GMT-4)

Iraj Harirchi, viceministro de Sanidad de Irán, confirmó que se encuentra infectado del coronavirus COVID-19.

A través de un video que ha sido difundido en redes sociales, el viceministro iraní dijo que el lunes por la noche "no me sentía bien, así que me hice las pruebas. Tanto la primera como la segunda dieron positivo".

No obstante, en la grabación aseguró: "Me siento bien".

"No tengáis miedo, el Gobierno derrotará al coronavirus bajo el liderazgo del ministro de Salud Said Namaki", apuntó el funcionario.

Harirchi también anunció que había decidido ingresar en cuarentena en su casa para evitar contagiar a sus colaboradores más cercanos.

Hace unos pocos días, Iraj Harirchi ofreció una conferencia de prensa en la que informaba sobre el desarrollo del virus en su país, y se le notó poco saludable: sudaba en exceso y usaba pañuelos. Esto despertó las sospechas de muchas personas.

Este caso se suma a las 16 víctimas que hasta este momento estaban infectadas de Coronavirus en Irán.

La República Islámica iraní es el segundo país en número de infectados tras China, donde se han diagnosticado 77,150 casos de COVID-19 en pacientes, y 2,592 muertes.

Hasta la fecha, el coronavirus COVID-19 ha dejado más de 80.000 casos de contagio en todo el mundo.

En el día de hoy se confirmó que hay 53 casos del coronavirus COVID-19 en Estados Unidos.