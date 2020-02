Ben Affleck confiesa cómo es su relación con Jennifer Lopez 16 años después de su ruptura

Publicado el Martes, 25 Febrero, 2020 - 11:00 (GMT-4)

Jennifer Lopez y Ben Affleck formaron una de las parejas más mediáticas de Hollywood al comienzo de los 2000. Su historia de amor nació en el rodaje del película Gigli y el flechazo fue instantáneo. Sin embargo, contra todo pronóstico su relación llegó a su fin en 2004 después de comprometerse.

A pesar de que continuaron sus vidas por separado, en entrevistas siempre se han dedicado palabras de cariño y respeto y según ha indicado el actor en una entrevista reciente con New York Times, la expareja sigue manteniendo una relación de amistad a día de hoy.

"Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto", dijo con afecto sobre su exprometida. Además, reconoció que es una de las millones de personas en todo el mundo que cree que JLo debió haber recibido una nominación al Oscar por su trabajo en Hustlers. "Ella debió haber sido nominada por su trabajo. ¿Cuán increíble es que a los 50 años haya tenido ese hit de película? Es asombroso", elogió.

El director estadounidense de 47 años está en plena promoción por su reciente producción, The Way Back, y en las últimas semanas ha ofrecido diferentes entrevistas en las que no ha tenido ningún reparo a la hora de hablar de su vida sentimental. De hecho, en su entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, reafirmó una vez más el cariño que siente hacia su ex.

"Para mí es genial ver que obtiene el respeto que se merece. Es una mujer muy buena. Parece muy feliz con su novio y le deseo lo mejor con su matrimonio", dijo en español sobre JLo.

En el mismo programa, el presentador le preguntó al ganador de dos Oscar si tenía pensado ir a la boda de Jennifer Lopez con Alex Rodriguez después de que estos afirmarán que invitarían a sus exparejas. Ante este interrogante, Ben Affleck les deseo mucha suerte sin confirmar o desmentir que fuera asistir, así que habrá que esperar para ver si finalmente va al enlace o no...

'Bennifer', como fueron bautizados por la prensa la pareja de actores, se conocieron a finales de 2001. Un año después se comprometieron y su boda estaba planeada para septiembre de 2003, una fecha que fue pospuesta un día antes del gran día por el acoso mediático que sufrían. Finalmente, su unión no llegó a suceder, ya que se separaron en 2004.