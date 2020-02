El actor estadounidense Ben Affleck confiesa su pasión por la comida cubana

Publicado el Domingo, 23 Febrero, 2020 - 06:42 (GMT-4)

La comida cubana, especialmente arroz, frijoles y plátano, se encuentra entre los platos favoritos del actor estadounidense Ben Affleck, según declaró en el programa de televisión Ultra Fiesta.

Mientras promocionó su película The way back, a estrenarse el próximo 5 de marzo, Affleck agregó que le resulta difícil elegir su plato latino favorito, porque "cada país tiene algo especial". Aún así no dudó en destacar, de manera especial, el sabor culinario de la isla caribeña.

En ese mismo programa destacó que su palabra favorita en español es "sacapuntas".

"Suena como una mala palabra, pero es un sacapuntas" dijo el actor, merecedor de dos premios Oscar en 1998 y 2013. "Es una lengua muy linda, muy bonita", mencionó, a la vez que recordó que vivió en México por un año durante su adolescencia y que tiene muchos amigos latinos con los cuales practicar el idioma.

Mientras, en el programa de Univisión El gordo y la flaca, Ben Affleck confesó que durante la grabación de The way back sufrió durante algunas escenas porque le recordó su pasado alcohólico, aunque las secuencias le sirvieron de terapia.

"Fue muy liberador, una forma de terapia para mí en este caso, y algunas escenas fueron fáciles para mí porque soy alcohólico", aseguró.

Durante la entrevista habló de su relación con su exesposa Jennifer Garner, con quien tuvo una relación desde el 2005 hasta el 2018. Dijo que fue muy afortunado de tener una compañera tan buena y que trabajan juntos para el bien de sus tres hijos.

También se le preguntó de Jennifer López y dijo que "es una gran mujer". Se alegró que haya encontrado a alguien que la respete, refiriéndose al exbeisbolista profesional estadounidense Alex Rodríguez. "Se lo merece. Ella parece muy feliz ", dijo.