Madre cubana en EE.UU. sufre depresión por dejar a sus dos hijos en Cuba

Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 11:54 (GMT-4)

Jomari Goyso es una madre cubana que desde hace ocho años vive en Estados Unidos y que ahora se enfrenta a una depresión mientras tiene a sus dos hijos a miles de kilómetros de distancia.

Según explicó al programa Primer Impacto, donde cambian la imagen a personas con problemas, ambos viven en Cuba mientras ella trata de salir adelante en el territorio estadounidense.

"He bajado 20 libras, padezco ansiedad y una profunda depresión. Estoy en crisis total", dijo al mismo tiempo que explicaba que ya había pasado otra veces por esta situación.

No ad for you

"Ahora me está costando salir. Siempre he sido fuere, pero no sé que me pasa ahora. Sé que con la ayuda de un médico salgo de esto", confesó.

Esta mujer de 63 años, que aseguró que extraña "mucho" a sus hijos, relató que estuvo casada durante 25 años. "Me maltrataba, era muy celoso", recordó.

No es el único infortunio familiar que sufrió Goyso, cuyo padre murió tras ser atropellado en Cuba por un auto. "Él tenía alzheimer y salió de madrugada a la calle y lo atropellaron", recordó entre lágrimas.