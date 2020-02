"Cáncer, lo intentaste, ¡ahora lárgate de mi vida!": Dayanara Torres celebra el fin de su tratamiento contra la enfermedad

Publicado el Jueves, 27 Febrero, 2020 - 13:34 (GMT-4)

Dayanara Torres tiene muchos motivos para celebrar. Y es que tras más de un año de lucha le ha dicho, por fin, al cáncer que se largue de su vida.

Este martes 25 de febrero, la Miss Universo 1993 recibió su última sesión del tratamiento contra el cáncer de piel que le diagnosticaron a principios del año pasado y por el que ha tenido que sufrir 18 sesiones de radioterapia para combatir el melanoma.

"Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mi", contaba a sus seguidores tras recibir la sesión número 18, la que marca un antes y un después en este amargo capítulo que acaba de cerrar la modelo.

Y por el fin del tratamiento, la puertorriqueña ha celebrado con un festejo por todo lo alto junto a sus amigos y familiares. Una celebración que ha compartido en sus redes sociales, donde Dayanara se ha mostrado fuerte y positiva durante el último año.

"Debo decir que... cáncer, lo intentaste. ¡Ahora lárgate de mi vida!", expresó después de la última sesión en un extenso texto en el que agradeció a sus amigos y familiares, al igual que las personas que han estado pendientes de su salud, su apoyo en este capítulo tan duro para ella.

También publicó un corto vídeo que resume cómo fue el día en el que recibió el último tratamiento, en el que estuvo disfrutando con los suyos en su hogar de Los Ángeles.

Incluso su compañero de trabajo y amigo, Casper Smart viajó para darle una sorpresa y pasar con ella esta jornada. El bailarín celebró por todo lo alto el fin de la batalla de su amiga, quien el próximo mes de marzo recibirá los resultados de sus exámenes médicos, los cuales determinarán si ha superado la enfermedad.

El vídeo también recoge como Dayanara se tuvo que dormir por el cansancio, seguramente a consecuencia de la sesión de radio, y como más tarde fueron a disfrutar de la comida de su tierra. Aunque eso sí, tampoco faltaron los gritos llenos de risas de "Fu*k cancer".

A pesar de la gravedad de la enfermedad y la preocupación que tuvo que pasar la belleza boricua, nunca se dejó vencer por el cáncer y mantuvo su ánimo siempre en alto.

¡Enhorabuena, Dayanara!