Dicen que lo que se regala no se devuelve, y Dayanara Torres no solo está de acuerdo… ¡sino que lo lleva en la muñeca! La ex Miss Universo sorprendió a todos en El Gordo y La Flaca al revelar qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony hace más de 20 años. No lo vendió ni lo escondió en una caja de recuerdos: lo transformó en un elegante reloj que sigue usando hasta el día de hoy. Pero más allá del diseño, lo realmente valioso es el mensaje: ese reloj representa el compromiso más importante de todos, el que tiene consigo misma.
Con una sonrisa y total naturalidad, Dayanara explicó que ha recibido tres anillos de compromiso a lo largo de su vida, pero solo uno terminó convertido en algo tan simbólico como funcional. “Este es mi engagement ring para mí”, dijo divertida mientras mostraba la joya en su muñeca. Porque a veces, el mejor destino para una sortija no es guardarla, sino reinventarla con intención.
El reloj, que causó sensación en el set —Lili Estefan lo calificó de “precioso” en vivo— no es solo una pieza bonita, sino un recordatorio constante de amor propio. “Me recuerda al compromiso que tengo conmigo”, añadió Dayanara, dejando claro que el empoderamiento también puede brillar con estilo. Y es que si algo ha demostrado con los años, es que el pasado no tiene por qué doler... puede transformarse en una joya con propósito.
Aunque la historia de Dayanara y Marc duró solo algunos años, de esa relación nacieron sus hijos, Cristian y Ryan, quienes hoy se sienten profundamente orgullosos de ambos. La pareja oficializó su separación en 2004, pero el respeto y el cariño se han mantenido intactos, algo que han demostrado acompañando juntos a sus hijos en momentos clave. Eso sí, la pieza que Dayanara lleva hoy en la muñeca es, como ella misma dijo, una forma “muy suya” de cerrar aquel capítulo… y celebrar quién es hoy.
Preguntas frecuentes sobre Dayanara Torres y el anillo de compromiso de Marc Anthony
¿Qué hizo Dayanara Torres con el anillo de compromiso de Marc Anthony?
Dayanara Torres transformó el anillo de compromiso en un elegante reloj que usa hasta el día de hoy. Este reloj simboliza su compromiso consigo misma y es una muestra de amor propio y empoderamiento.
¿Por qué Dayanara Torres decidió convertir el anillo en un reloj?
Dayanara explicó que el reloj es un recordatorio constante del compromiso más importante: el que tiene consigo misma. Para ella, reinventar el anillo en un reloj es una forma de celebrar su propia identidad y camino personal.
¿Cómo ha sido la relación de Dayanara Torres y Marc Anthony después de su separación?
A pesar de que Dayanara y Marc Anthony se separaron en 2004, han mantenido una relación de respeto y cariño. Ambos han demostrado estar presentes para sus hijos, Cristian y Ryan, en momentos importantes, lo que refleja una buena relación como padres.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.