Dicen que lo que se regala no se devuelve, y Dayanara Torres no solo está de acuerdo… ¡sino que lo lleva en la muñeca! La ex Miss Universo sorprendió a todos en El Gordo y La Flaca al revelar qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony hace más de 20 años. No lo vendió ni lo escondió en una caja de recuerdos: lo transformó en un elegante reloj que sigue usando hasta el día de hoy. Pero más allá del diseño, lo realmente valioso es el mensaje: ese reloj representa el compromiso más importante de todos, el que tiene consigo misma.

Con una sonrisa y total naturalidad, Dayanara explicó que ha recibido tres anillos de compromiso a lo largo de su vida, pero solo uno terminó convertido en algo tan simbólico como funcional. “Este es mi engagement ring para mí”, dijo divertida mientras mostraba la joya en su muñeca. Porque a veces, el mejor destino para una sortija no es guardarla, sino reinventarla con intención.

El reloj, que causó sensación en el set —Lili Estefan lo calificó de “precioso” en vivo— no es solo una pieza bonita, sino un recordatorio constante de amor propio. “Me recuerda al compromiso que tengo conmigo”, añadió Dayanara, dejando claro que el empoderamiento también puede brillar con estilo. Y es que si algo ha demostrado con los años, es que el pasado no tiene por qué doler... puede transformarse en una joya con propósito.

Aunque la historia de Dayanara y Marc duró solo algunos años, de esa relación nacieron sus hijos, Cristian y Ryan, quienes hoy se sienten profundamente orgullosos de ambos. La pareja oficializó su separación en 2004, pero el respeto y el cariño se han mantenido intactos, algo que han demostrado acompañando juntos a sus hijos en momentos clave. Eso sí, la pieza que Dayanara lleva hoy en la muñeca es, como ella misma dijo, una forma “muy suya” de cerrar aquel capítulo… y celebrar quién es hoy.

