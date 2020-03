Jennifer Lopez confiesa que fue una decepción no estar nominada a los Oscar 2020

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 07:53 (GMT-4)

El último año ha sido un sinfín de buenos momentos y grandes éxitos para Jennifer Lopez. El Super Bowl, una gira por todo lo mundo, su compromiso con Alex Rodriguez y diferentes premios que reconocieron su papel en la película Hustlers. Sin embargo, hubo un trofeo que se le escapó a la Diva del Bronx... El Oscar.

Desde el estreno del film en el que la artista encarna a Ramona, una estríper que encabezará una trama para estafar a sus clientes de Wall Street, recibió críticas muy positivas que la apuntaban como merecedora del Oscar por su espléndida interpretación. Pero la nominación por parte de la Academia nunca llegó y tras meses de silencio al respecto, JLo ha expresado como se sintió al no ser considerada candidata al prestigioso galardón.

Sobre este tema ha hablado con Oprah Winfrey durante una charla que mantuvieron ante 13 mil personas que se congregaron en California para escuchar a la reconocida periodista y su invitada.

"Estaba triste... Me puse un poco triste porque había mucha expectativa (de que fuera nominada). Recibí tantas buenas noticias, más que nunca en toda mi carrera. Y hubo muchos titulares de 'será nominada al Oscar. Sí pasará. Si no la nominan habría que estar loco'. Entonces, estoy leyendo los artículos y pienso: 'Ay Dios mío, ¿pasará?'. No pasó y yo sentí como... ouch, un poco decepcionada", reconoció.

Además, más allá de sentirse mal por ella misma, mencionó que sintió que decepcionó a todo su equipo. "La gran mayoría de mi equipo ha estado trabajando conmigo por 20, 25 años y creo que estaban esperanzados también. Quería la nominación y pienso que los decepcioné un poco también", añadió.

Para salir de este momento de bajón, la cantante de 50 años dijo que recapituló todas las cosas buenas que le habían sucedido durante el último año. "Tuve que reexaminarlo todo", contó y en ese momento se hizo dos preguntas clave: "¿Por qué eres artista?" y "¿Por qué te sientes tan triste en este momento?".

La conclusión a la que llegó tras responderse a estas preguntas fue que necesitaba el reconocimiento de la gente e inmediatamente se dio cuenta de que no, no lo necesitaba. "Estoy en donde estoy y eso está bien. Soy suficiente. No necesito ese premio ahora para sentir que puedo hacer las cosas", concluyó.

Por otra parte, JLo también habló de su próxima boda con Alex Rodriguez a una semana de que se cumpla un año de su compromiso. "Si vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la prisa?", señaló.