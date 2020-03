Maluma, sobre las constantes críticas por su vestuario: "Son lo que menos me importa"

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 08:38 (GMT-4)

Maluma es una de las estrellas de la música latina que más ataques recibe en el mundo virtual, donde tiene una comunidad de seguidores de casi 50 millones de usuarios. Sin embargo, el colombiano despierta pasiones y odio a partes iguales y su nombre siempre está ligado a la polémica.

A pesar de que la última que ha protagonizado es por su manera de aclarar si es o no gay, la más frecuente es por su elección de vestuario, que en varias ocasiones ha sido llevado a debate por los internautas. Pero lejos de dejarse llevar por los comentarios mal intencionados, el Pretty Boy continúa fiel a su estilo y dando que hablar con sus prendas.

Sobre lo que significa la moda para él y cuánto le importan las críticas se ha referido en su último post de Instagram, donde ha publicado una serie de fotografías modelando.

He sido criticado una y otra vez pero eso es lo que menos me importa

"La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos. He sido criticado una y otra vez pero eso es lo que menos me importa. Soy feliz y esto no me lo quita nadie", ha escrito el intérprete de Felices los cuatro.

Maluma es un gran amante de la moda y no duda en sumarse a las últimas tendencias, y a pesar de que no todo el mundo ve con buenos ojos algunas prendas que utiliza, no se deja llevar por las críticas. De hecho, gracias a la seguridad y confianza que transmite se ha convertido en todo un ídolo y uno de los latinos más reconocidos de todo el mundo.

Tanto es así que el joven exitoso ha sido elegido para formar parte de la última campaña de la prestigiosa marca Calvin Klein, donde aparece junto a otros rostros reconocidos del mundo del entretenimiento como Kendall Jenner y Justin Bieber.