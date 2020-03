El reguetonero Zion está fuera de peligro tras haber sido hospitalizado: "Creían que venía con coronavirus"

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 10:38 (GMT-4)

El reguetonero puertorriqueño Zion, del icónico dúo Zion & Lennox, se encuentra fuera de peligro después de que tuviera que ser hospitalizado.

Ha sido el propio intérprete el que ha querido contarle a sus seguidores lo que había sucedido para que el miércoles la cuenta oficial de su agrupación y su compañero de dúo publicasen una foto de él tumbado en una camilla de un centro médico y con dos médicos atendiéndole.

A través de un directo en Instagram, ha revelado que comenzó a sentirse mal la tarde del martes cuando se estaba dirigiendo a Ciudad de México en un avión. "No podía respirar, se complicó la cosa", relató.

Al llegar a la capital fueron al hospital de urgencias y confesó que los médicos creían que venía con síntomas de coronavirus y le aislaron. "Estaba un poquito asustado, pensaba que sí, hemos viajado mucho estas últimas semanas. Me dio un desgaste físico, no podía respirar, no podía caminar. Me hicieron muchísimos estudios", contó.

Finalmente, después de la evaluación médica los doctores concluyeron que el malestar era consecuencia de una combinación de agotamiento físico, fatiga y estrés provocado por el frenético ritmo de vida que ha llevado el cantante los últimos días.

Durante el mismo directo, el intérprete de Súbeme la radio aprovechó para agradecer a fans y compañeros de profesión la preocupación y, de paso, pedir perdón a todas las personas a las que les ha podido ofender en su vida.

"Después de esos momentos que viví anoche un poquito preocupado y nervioso por mi salud, pensé que me podía pasar algo grave y que no iba a poder estar ahí para mi familia y mis amigos, de verdad, que aprendamos a valorar lo que somos y lo que hacemos", reflexionó en el vídeo después de afirmar que va a seguir siendo "el negrito sabrosón" que siempre ha sido.