Gobierno pide mantener la higiene para prevenir el coronavirus, pero cubanos le recuerdan que no hay agua ni jabón

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 18:37 (GMT-4)

Mientras el gobierno llama a la población a mantener la higiene para enfrentar el coronavirus, los cubanos se preguntan cómo protegerse si el agua no llega a muchas zonas del país y en las tiendas no hay ni jabón ni detergente para lavarse las manos.

Un lector que escribió a CiberCuba dijo estar desesperado por la situación.

"Mi esposa y yo solo tenemos este pedazo de jabón (ver foto) para el aseo y para yo afeitarme. Ahora me dicen por radio que me lave muchas veces las manos por lo del coronavirus. No encuentro jabón en las tiendas. ¿Qué hago?", preguntó.

En su mensaje expresa que está en una gran disyuntiva: "Nos lavamos las manos, no me afeito, no nos bañamos, o dejamos que nos coja el coronavirus. Ayuda a posible solución, por favor".

Su preocupación es la de numerosos habitantes de la isla que en redes sociales han expresado los conflictos que les genera por una parte el discurso oficial y por otra la realidad de la vida cotidiana.

Este domingo la prensa oficialista, así como la primera viceministra cubana, Inés María Chapman Waugh, se hicieron eco de una intervención del mandatario Miguel Díaz-Canel en Holguín, donde aseguró que el gobierno y las autoridades sanitarias están preparados para enfrentar un inminente brote de coronavirus.

Además, llamó a la población a estar alertas y a adoptar medidas sanitarias para prevenir el contagio, como lavarse las manos con frecuencia.

Sin embargo, no dijo qué hacer ante la escasez de productos de aseo como jabón, detergente o champú que atraviesa el país desde enero y que -según información del Ministerio del Comercio Interior- se extenderá hasta junio.

En respuesta a la publicación de Chapman en Twitter, varios usuarios dijeron estar decepcionados con los dirigentes cubanos.

"No hay jabón, ni detergente y muchísimas personas con situaciones con el agua potable que no llega a su casa o llega contaminada. ¡¡Que horror de dirigentes tenemos!!", afirmó un cubano en la red social.

Otro se preguntó dónde estaban los productos de aseo para mantener la higiene personal que evitaría el contagio, dónde adquirir las mascarillas de protección y "quién es el responsable de no ponerlos a disposición del pueblo".

Y algunos, en tono irónico, aplaudieron que el gobierno tenga listas "las medicinas, el jabón, el detergente y los alimentos" para hacer frente a la epidemia.

Hace dos días los cubanos también manifestaron su preocupación porque las farmacias siguen con escasez de medicamentos. De acuerdo con un reportaje de América TeVé, en estos momentos faltan más de 70 productos entre vitaminas, analgésicos y antibióticos en el país.

Aunque se ha especulado sobre la posible presencia del coronavirus en Cuba, el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) desmintió los rumores que circulaban sobre tres casos de pacientes cubanos infectados, procedentes de Italia.