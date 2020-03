Tomás Sánchez: Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 13:03 (GMT-4)

El reconocido paisajista cubano Tomás Sánchez salió en defensa del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la Isla desde la pasada semana.

"Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros. Lo cíclico de esta situación es directamente proporcional a lo exponencial de nuestra impotencia. Muchos colegas se están movilizando, fuera y dentro de Cuba, para ellos y esta causa mi solidaridad y mis respetos", escribió el artista.

Tomás, radicado desde hace años en Costa Rica, llamó la atención a quienes guardan silencio ante las injusticias que se cometen en la Isla.

No ad for you

"Para los que se quedan callados, una y otra vez, en la calidez de sus estudios, de sus familias, de sus casas, los entiendo, es difícil la hostilidad allá afuera. Luis Manuel Otero Alcántara sabe de otro tipo de calidez, la que produce la valentía, aunque esté en una jaula de cemento. Mientras muchos de nosotros, si, “los artistas cubanos”, permanecemos como diría Vladimir Nabokov en su novela Pálido fuego: “muy artísticamente enjaulados”.

Luis Manuel fue detenido la pasada semana cuando se disponía a asistir a la besada pública frente al ICRT junto a su pareja, la curadora de arte Claudia Genlui.

Luego de varios días detenido en el centro de procesamiento conocido como Vivac, el artista fue trasladado a la prisión de Valle Grande. La fiscalía de Cuba pide una pena de entre 2 y 5 años por supuestos daños a la propiedad.

A continuación reproducimos el mensaje de Tomás Sánchez:

"No voy a decir que Luis Manuel Otero Alcántara es más libre que todos nosotros. No lo diré, aunque lo creo. No lo diré, porque no voy a minimizar lo que la prisión puede hacer de un hombre. Lo que sí voy a decir, porque lo sé, es que Luis Manuel Otero Alcántara es un artista".

"También diré que es cubano. Y esas, básicamente, son las principales certezas que tengo sobre su existencia. Las únicas que necesito para salir de la calidez de mi estudio para paliar -acaso inútilmente- la hostilidad con que hoy está siendo tratado alguien con quien comparto, precisamente, ambas definiciones. No soy su amigo, pero me gustaría serlo".

"No lo soy, pero no se necesita de un vínculo afectivo para denunciar su encarcelación, vergonzosa por injusta. Y no debería haber entre los que nos consideramos artistas y cubanos otro tópico de conversación ahora mismo que éste: ¿cómo vamos a hacer para que uno de los nuestros -si los nuestros: los artistas cubanos- no esté en prisión por hacer su obra? El arte es y será, entre tantas definiciones y atributos, un instrumento de alerta, de catalización de muchos descontentos, de muchas contradicciones. Si el arte político no es eso, es panfleto".

"Hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, mañana cualquiera de nosotros. Lo cíclico de esta situación es directamente proporcional a lo exponencial de nuestra impotencia. Muchos colegas se están movilizando, fuera y dentro de Cuba, para ellos y esta causa mi solidaridad y mis respetos".

"Para los que se quedan callados, una y otra vez, en la calidez de sus estudios, de sus familias, de sus casas, los entiendo, es difícil la hostilidad allá afuera. Luis Manuel Otero Alcántara sabe de otro tipo de calidez, la que produce la valentía, aunque esté en una jaula de cemento. Mientras muchos de nosotros, si, “los artistas cubanos”, permanecemos como diría Vladimir Nabokov en su novela Pálido fuego: “muy artísticamente enjaulados.”



"Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara".