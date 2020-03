El musicólogo cubano radicado en Miami, Toni Pinelli, pide perdón a Mike Porcel

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 10:59 (GMT-4)

El compositor cubano Toni Pinelli pidió en directo disculpas al cantautor Mike Porcel durante la emisión del programa El Espejo, que conduce el periodista Juan Manuel Cao.

"Quiero pedir perdón públicamente. Con mis actos creo que te hice un desagravio, porque en mis programas de radio jamás faltó tú música", dijo el musicólogo a Porcel, con quien contactaron vía telefónica y que aceptó las disculpas.

"Sabes que yo te quiero y te admiro igual que siempre", añadió el viernes durante la entrevista en el programa de América Tevé.

"Yo nunca estuve de acuerdo, fui a hablar con un señor que se llama Armando López, jefe del Departamento tres del Ministerio del Interior. Le dije que no era decente lo que te estaban haciendo, me dijo que no te dejaban salir de Cuba porque tu esposa trabajaba en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y que, por lo menos, tenían que pasar cinco años", relató Pinelli.

Este argumento no convenció a Porcel, que recordó que su compañera sentimental no tenía acceso a secretos de estado, ya que era "una simple secretaria". "Cualquier pretexto era bueno para justificar no dejarme salir", lamentó Porcel.

Pinelli también reconoció abiertamente que participó en el acto de repudio, que se llevó a cabo el el 21 de mayo de 1980, al cantautor Mike Porcel y aseguró que no fue organizado por el movimiento de la Nueva Trova.

"Es falso que el acto de repudio no lo organizó la Nueva Trova. Fueron los vecinos de la cuadra de la mamá de Mike", afirmó.

El compositor también reconoció que en aquel acto participaron Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Alejandro García "Virulo", así como los miembros de las agrupaciones musicales Los Cañas, Manguaré, Moncada y Mayhuacán.

"Cuando nosotros [los músicos] llegamos ahí a lo que iba a ser el acto de repudio (…) se leyó la carta", explicó. En este sentido relató que la misiva la redactó el músico y profesor cubano Alberto Faya, y no Vicente Feliú.

"Ese día fue un día amargo y me da dolor acordarme. Yo nunca debí haberme prestado para eso. Jamás", lamentó.

"El acto de repudio era un trámite para todo aquel que quería irse"

El artista también reprochó a Silvio Rodríguez no haber pedido disculpas por lo ocurrido. "Silvio es amigo y lo quiero mucho, a pesar de que pensamos diametralmente opuesto (...). En el susurro que dijo Silvio lo llamó traidor", explicó.

Pinelli, que calificó a Mike Porcel como "el compositor más importante de su generación", aseguró que el acto de repudio era "un trámite por el que tenía que pasar todo aquel que se atrevía a decir que quería irse en aquella época del Mariel".

"Todo el mundo pasó actos de repudio. Lo peor para Mike vino después del repudio porque lo tuvieron nueve años sin dejarle salir", criticó.