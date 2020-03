Mike Porcel llama mentiroso e impostor a Silvio Rodríguez

Publicado el Viernes, 6 Marzo, 2020 - 11:39 (GMT-4)

El músico cubano Mike Porcel recordó durante una entrevista con Radio Martí el acto de repudio que sufrió el 21 de mayo de 1980, un día que definió como "el peor momento" de su vida.

"Creo que eso nadie puede olvidarlo y mucho menos el que lo sufrió. Fue el peor momento de mi vida, lo recuerdo como una pesadilla. Vi a Silvio (Rodríguez), Pablo (Milanés). Vicente Feliu recuerdo que empezó a cantar", rememoró.

El artista aseguró que no guarda rencor pero no olvida lo sucedido, al mismo tiempo que se acordó de Silvio Rodríguez. "Acepto la disculpa de cualquiera. Lo he dicho y lo vuelve a decir: no guardo rencor, pero no olvido", dijo.

"Silvio Rodríguez es un mentiroso y un impostor", afirmó. También agregó que no tiene intención de entrar en un intercambio dialéctico con él. "No voy a hacerlo, no voy a darle ese gusto, de estar diciendo y él me dice y yo le digo", apuntó.

El miércoles Rodríguez admitió su participación en el acto de repudio durante la crisis migratoria del Mariel hace 40 años, pero dijo que él solo emitió allí "susurros" en contra de su propia voluntad.

"Siempre dije que no estaba de acuerdo en hacer repudio alguno. Y aunque traté de perderme la noche en que acordaron hacerlo, dieron conmigo", comentó el músico en su blog Segunda cita.

Sin embargo esta versión fue desmentida por el entonces miembro de la dirección nacional del Movimiento de la Nueva Trova, Tony Pinelli, quien señaló que el repudio se le ocurrió a Silvio. "El que dijo vamos al repudio como pueblo fue Silvio. A pesar de que se sienta culpable, nunca lo va a admitir", afirmó Pinelli.

"Me arrepentiré toda la vida. Silvio Rodríguez se acercó al micrófono que había y le dijo traidor. El susurro ese que él dice, le dijo: 'traidor'. Y otra gente más se sumaron y le dijeron traidor también", relató.