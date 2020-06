Cuba llora la muerte de la gran vedette Rosita Fornés

El mundo del espectáculo está de luto tras la partida de la actriz, bailarina y cantante cubana Rosita Fornés, quien falleció en la madrugada de este miércoles 10 de junio en Miami (Florida), a los 97 años de edad.

Incontables han sido los mensajes de condolencias que han comenzado a aparecer en las redes sociales, entre ellos, de artistas de la isla que se han momento para darle el último adiós a la gran vedette de Cuba.

Uno de los primeros en despedirse de Fornés fue el humorista cubano Marcos García Rodríguez. "¡ADIÓS, ROSITA! La más grande, sin dudas. Nos quedamos con tu recuerdo, tu amistad y tu bella sonrisa siempre. ¡Gracias por habernos dado tanta belleza!", expresó.

La periodista deportiva Julita Osendi Díaz le dedicó unas bellas palabras para la vedette, a quien consideraba como una madre, y la recordó como una mujer "bella, por fuera y por dentro" y una "cubana de los pies a la cabeza".

"Saludos amigos. No por esperada, resulta menos dolorosa la partida de la Rosa de Cuba. Realmente no tengo palabras para calificar algo tan normal y obligatorio como es morir pero... ¡cómo se siente! Para mí se fue una madre más allá de vedette. Una madre que quiso a mis hijos, recordó a mi madre, nunca negó una entrevista. Para los católicos, hoy se enriqueció el Paraíso porque ya está a la vera de Dios, nuestra amada e inolvidable vedette. No merecías sufrir. Descansa en paz pues en vida nos diste todo lo que humanamente podías dar ¡Te vamos a extrañar querida madre! Créeme que como tú nunca habrá otra... Bella, por fuera y por dentro; cubana de los pies a la cabeza. Vete en paz", escribió.

El musicólogo Tony Pinelli, escribió: "Falleció Rosita Fornés, una de las grandes entre las grandes. Aunque algunos quieran echarle encima culpas políticas, lo único que hizo fue ser artista y adorar al pueblo que la vio triunfar. Nació en New York pero fue cubana y orgullo de Cuba, muy difícil de igualar por nadie entre tanto talento que nuestra Isla ha aportado al mundo. Un abrazo sentido a sus familiares, y un gran aplauso, el mejor alimento espiritual para los artistas de categoría, para la Rosa más bella del jardín cubano.

El cantautor Descemer Bueno se refirió a Fornés como una mujer "bella, grande, única y humilde" y dijo que su foto permanecerá en su altar particular junto a la de Celia Cruz.

"Bella, grande, única y humilde. Un ejemplo de amor a tu pueblo y a tu familia. Te amamos y siempre te amaremos. A partir de hoy, tu foto vivirá en mi altar al lado de la de Celia, como dos musas de amor y piedad omnipresente a las que le haré escuchar mis canciones antes que a nadie. Descansa en paz, llevándote el premio del amor infinito que tu pueblo la música y la cultura cubana te profesarán por siempre", alegó.

El artista Erich Concepción Quicutis quiso rendir un especial homenaje a Fornés recordando el día en el que le cantó desde un escenario la canción Madrid del compositor y cantante mexicano Agustín Lara. En el vídeo se aprecia a la vedette sentada en primera fila del público y disfrutando al máximo de la interpretación de Concepción.

"Ha muerto La Rosa de Cuba, La Vedettisima, ha muerto Rosita Fornés. Doy gracias a Dios por su larga vida y por su legado. El legado de arte más grande que haya heredado Cuba. Gracias por tanto. Aquí les dejo mi homenaje en vida a una de las personas que más he querido en el arte. Hasta pronto amor", añadió a su publicación.

El humorista Andy Vázquez, comentó junto a una foto de la artista: "Amanece el jardín cubano sin su más preciada Rosa. Descansa en paz Rosita".

El comediante Ulises Toirac, recordó el día en el que compartió plató de televisión con Fornés cuando fue invitada a participar en un capítulo del programa humorístico ¿Jura Decir la Verdad?.

"He despertado hoy con la noticia del fallecimiento de Rosita y obviamente me duele que se nos haya ido. Pero quiero recordarla con su alegría juvenil eterna y su profesionalismo. Su delicadeza y modestia. Realizando ¿Jura Decir la Verdad? la invitamos al programa y accedió con alegría. Luego de los ensayos de mesa, ya en el estudio, Rosa, toda alegría, ensayó y en varios momentos demostró que no solo sabía su letra y acciones, sino la de los demás personajes, dándonos una soberbia lección de entrega, lucidez y profesionalismo. La grabación y el programa como tal fueron un bombazo que dio mucho de qué hablar. Nuestro equipo recibió una lección aquellos días de una magnitud increíble. No solo por la modestia de bajar de su pedestal de diosa a satisfacer nuestros reclamos pedestres, sino por hacerlo con absoluta sencillez, dulzura y alegría. Coincidió aquella grabación del programa que le dedicamos, con su cumpleaños y nuestro equipo se lo celebró con muchísimo cariño. Así quiero recordarla. Alegre, brillante, hermosa, sencilla, extremadamente femenina y aparentemente frágil. Así quiero recordarla hoy y siempre", contó junto a unas imágenes del día de la grabación.

El actor Raymel Rodríguez Molerio, dijo: "Cuanta tristeza. Hoy 10 de Junio a las 4:07 a.m. fallece Rocita Fornes. Una de las grandes artistas y gloria del arte cubano. Nuestra vedette, querida por todo un público no solo cubano sino internacional. Quien defendía a la comunidad LGTB al cual todos adoraban y actuaban su música. En múltiples ocasiones tuve el honor de ser productor y asistente de dirección en espectáculos maravilloso. Una gloria de Cuba y del mundo nos deja hoy. Mi más sentido pésame a la familia la cual quiero y admiro. Una estrella más Iluminará el cielo. EPD. Mi querida Rosita Fornés".

Maylin Legañoa, de Telemundo 51, añadió: "Así te vamos a recordar, siempre riendo y regalando bondad. De tu grandeza, tu humildad, tu humanismo le hablaré a tu bisnieto Marcel... descansa en Paz.