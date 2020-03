Pasajero cubanoamericano del crucero Grand Princess habla sobre la cuarentena por el coronavirus: "Es espantoso"

Publicado el Domingo, 8 Marzo, 2020 - 06:36 (GMT-4)

Lo que tenían que ser una tranquilas vacaciones han terminado por convertirse en una pesadilla para Eddy Castellanos, un pasajero cubanoamericano de Miami que se encuentra a bordo del crucero Gran Princess, donde hay 21 personas infectadas de coronavirus.

Este ciudadano habló con Telemundo 51, vía Skype, de los detalles de la cuarentena que se ha puesto en marcha en el crucero, que este sábado seguía en aguas del Pacífico a unos 80 kilómetros del puerto de San Francisco.

"No nos dejan salir de la habitación, estamos presos. No podemos salir ni a tomar un café cubano. Ya llevamos seis días así, nos informaron de que no podíamos salir, ni hacer absolutamente nada", aseguró.

"Es espantoso lo que están haciendo con nosotros", añadió.

A Eddy, que había pasada unas agradables vacaciones en el Pacífico, y al resto de pasajeros les informaron el pasado 1 de marzo que la parada en México quedaba cancelada y tocaba regresar al puerto de California.

"El día primero de marzo nos informan que el viaje a México se cancelaría y que regresaríamos a San Francisco (California) porque había 45 pasajeros con un flu un poco fuera de lo normal", explicó.

Este pasajero se mantiene en su habitación y su comunicación con el resto de pasajeros está limitado a la conversación que puede mantener desde el balcón, desde donde ha visto cómo la Guardia Costera entrega provisiones al barco.

En la embarcación hay 3.533 personas de 54 distintas nacionalidades. Dos mil 422 son pasajeros, la mayoría personas de entre 60 y 80 años, el grupo de mayor riesgo para contraer la enfermedad.