Luis Manuel Otero: La Seguridad del Estado tiene "mucho miedo, mucho temor"

Publicado el Sábado, 14 Marzo, 2020 - 07:33 (GMT-4)

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara declaró a CiberCuba que la Seguridad del Estado lo soltó porque tiene "mucho miedo mucho, mucho temor" a la fuerza que generó la campaña por su liberación en las redes sociales.

"Me soltaron (porque) la Seguridad del Estado (tiene) mucho miedo, mucho temor a las cosas que estaban pasando a partir (...) de esta aberración y no es hacia mí, es hacia la libertad de todos los cubanos", afirmó Otero Alcántara a nuestra reportera en La Habana, Iliana Hernández.

El creador aseguró que gracias a todas las voces que se unieron para pedir su libertad está en la calle tras pasar 12 días en la prisión de Valle Grande, en La Lisa, donde esperaba un juicio sumario abreviado por el supuesto delito de daños a la propiedad.

No ad for you

La Fiscalía pedía de dos a cinco años de prisión, pero de momento el juicio quedó suspendido hasta nuevo aviso.

"El mensaje que me estaba dando la Seguridad del Estado es que me soltaron para apagar toda esa fuerza y toda esa conectividad que se logró. Estamos cambiando la Cuba contemporánea, estamos trabajando por un futuro cubano y yo soy la prueba, yo estuve 12 días cuando hay artistas y otras personas que han pasado mucho más tiempo y gracias a la conexión y gracias al amor", expresó.

Otero Alcántara fue liberado porque muchos artistas, periodistas y activistas independientes cubanos, e incluso afines con el régimen como Silvio Rodríguez y Kcho pidieron acabar con este tipo de actos en la isla.

En el Vedado capitalino el artista y activista se reunió con una parte de quienes exigieron su liberación en las redes sociales.

También desde fuera del país, Amnistía Internacional, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU Michael G. Kozak y otras instituciones pidieron al Gobierno de Cuba la inmediata liberación de este artista.

Desde el 1 de marzo, Otero Alcántara fue detenido y pese a la breve campaña del régimen cubano para atacar su obra con la bandera del país e incluso la mención velada del gobernante Miguel Díaz-Canel, se logró su liberación.

"Me soltaron gracias al apoyo de todo el mundo, todos los artistas, de hecho yo no he visto nada, apenas he podido conectarme, mi teléfono está sin batería. Estamos conectados, caballeros, los quiero y un millón de gracia", agregó a CiberCuba.