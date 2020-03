Madre cubana: "El que no lleve a sus niños a la escuela" por el coronavirus será contrarrevolución

Publicado el Domingo, 15 Marzo, 2020 - 10:27 (GMT-4)

Una madre cubana en Trinidad, primera ciudad de la isla donde se registraron casos de coronavirus, está indignada porque en las escuelas dijeron que los niños deben ir a clases, si no lo tomarán como contrarrevolución.

"Me siento muy molesta porque hay niños que los padres no los están llevando a la escuela por lo del virus. Pero hicieron una reunión de padres y dijeron que el que no lleve a sus niños a la escuela lo iban a tomar como contrarrevolución", afirmó esta cubana, que prefiere el anonimato, a CiberCuba.

Esta madre no entiende cómo hablan de política en un momento de incertidumbre ante una pandemia global, en especial cuando en esa ciudad se detectaron los primeros tres casos de COVID-19, todos turistas italianos.

"No quieren ni siquiera suspender los matutinos porque siempre hay que izar la bandera y cantar el himno porque es sagrado, sin importar el riesgo que conlleve", detalló esta mujer, quien refiere que en otros países toman medidas para frenar el brote del coronavirus como la suspensión de clases.

En la ciudad, agrega, que no venden nasobucos, ni hipoclorito de sodio. "Incluso leí una noticia que en otra ciudad estaban vendiendo módulos de aseo, o sea jabón, pasta de diente y aquí nada de nada", cuenta a CiberCuba.

Esta madre cubana se cuestiona a cuántos lugares pudieron ir los italianos confirmados como positivos en Trinidad: "a restaurantes, parques, tiendas, ETECSA e incluso a los bancos y cajeros automáticos. Ellos estuvieron un día entero aquí en Trinidad del 9 al 10 (de marzo)".

En esa ciudad de Sancti Spíritus se han visto a personas con mascarillas en las calles, como compartió en Facebook el activista animalista Dennis Valdés Pilar.

Las personas que estuvieron en contacto con los italianos positivos de COVID-19 permanecen en cuarentena y la cifra de sospechosos en el país son más de 250, según los medios oficialistas.

Aunque de momento Cuba solo confirma cuatro casos positivos, el más reciente un cubano de Santa Clara, las autoridades continúan sin tomar medidas como cerrar las fronteras.

Artistas cubanos, como Luisa María Jiménez, lo pidieron directamente en sus redes sociales.

Sin embargo, el MINTUR aseguró que los turistas estarán mejor atendidos del coronavirus en Cuba.