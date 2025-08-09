Virus respiratorios se ensañan con Guantánamo en medio del calor extremo

La oriental provincia registra más de 9,000 casos de enfermedades respiratorias en 2025 y la cifra sigue subiendo

La provincia de Guantánamo acumula más de 9,000 consultas médicas por infecciones respiratorias agudas entre enero y agosto, un incremento respecto al año anterior que, según especialistas, se debe tanto a la estacionalidad de estas enfermedades como al aumento de las temperaturas, condiciones que facilitan la propagación de virus y bacterias.

Los municipios de Niceto Pérez, Caimanera, Yateras, San Antonio del Sur, Manuel Tames y la capital provincial encabezan la lista de territorios con mayores reportes, y los más vulnerables son los niños de uno a cuatro años y los adultos mayores de 65 años, informó el periódico oficial Venceremos.

Entre los patógenos detectados destacan el virus respiratorio sincicial -causante de bronquiolitis en infantes-, la influenza AH1N1 y el rinovirus, con presencia menor del SARS-CoV-2, causante de la covid-19, “aunque sus manifestaciones clínicas actuales son más leves”, apuntó.

El periodo de incubación “es de dos a tres días, y suelen ser transmisibles de tres a siete. Tras el inicio de los síntomas, la evolución puede extenderse de 10 a 15 días, lo que denominamos catarro común o influenza”, explicó la doctora Aimé Blanco Chivas, jefa de Enfermedades Transmisibles del Centro provincial de Higiene y Epidemiología.

Según el medio de prensa, las autoridades han reforzado la vigilancia epidemiológica en todos los niveles asistenciales, desde los consultorios del médico de la familia hasta hospitales y urgencias, además de intensificar las campañas de educación sanitaria para frenar el contagio.

Blanco exhortó a la población a acudir al médico ante los primeros síntomas y a mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación adecuada de espacios, evitar el hacinamiento y consumir agua tratada.

También se reiteró la necesidad de completar la vacunación contra la covid-19, con dosis disponibles para toda la población, como parte de las estrategias para prevenir complicaciones graves.

En medio de un verano de calor extremo y alta circulación viral, el sistema sanitario del territorio enfrenta una presión creciente, mientras las autoridades llaman a no subestimar síntomas que pueden derivar en cuadros graves, sobre todo en los grupos de riesgo.

Hospitales de varias provincias cubanas han reactivado sus salas de atención a pacientes con síntomas compatibles con covid-19, tras el ingreso de decenas de personas con afecciones respiratorias.

Aunque las autoridades sanitarias no han emitido cifras oficiales, personal médico ha confirmado un incremento en los ingresos por síntomas compatibles con la variante XFG, una cepa descendiente de Ómicron, altamente contagiosa incluso en personas asintomáticas, según reportó el sitio de la emisora radial oficialista Radio Mambí.

La situación ha llevado a un llamado urgente al uso del nasobuco (mascarilla) en espacios cerrados, transporte público, centros de trabajo y lugares con alta concentración de personas.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) advirtió sobre un aumento sostenido de enfermedades respiratorias agudas, casos de dengue y hepatitis A en varias provincias, como parte de un panorama epidemiológico nacional cada vez más complejo.

Durante una comparecencia en la televisión cubana este 6 de agosto, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, remarcó que el dengue es la arbovirosis más compleja de las que circulan en el país e instó a acudir al médico ante cualquier cuadro febril.

Informó que existen dos personas con dengue reportadas como graves en el país, aunque no detalló la provincia en que residen los pacientes ni ofreció información adicional sobre los casos.

Durán aludió al chikungunya que se mantiene activo en dos consejos populares del municipio Perico, en Matanzas.

Al mismo tiempo, restó importancia a la creciente alarma en redes sociales por un posible aumento de la variante XFG de covid-19, mientras negó que haya “hospitales desbordados” por coronavirus en Cuba. En este sentido reiteró que no existe un incremento importante de casos, aunque tampoco aportó cifras.

En julio, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante diputados de la Asamblea Nacional que el sistema sanitario atraviesa una crisis estructural sin precedentes, marcada por una cobertura de apenas 30% del cuadro básico de medicamentos y con un deterioro generalizado de los servicios médicos.

Preguntas frecuentes sobre el aumento de infecciones respiratorias en Guantánamo