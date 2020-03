Presidente de Argentina analiza parar el país por 10 días para frenar el brote de coronavirus

Publicado el Domingo, 15 Marzo, 2020 - 15:17 (GMT-4)

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que está estudiando la posibilidad de instalar una cuarentena obligatoria a toda la población para frenar el avance del coronavirus, del que hasta ahora se han contagiado 45 personas, dos de las cuales han muerto.

“Todo lo que podamos hacer por restringir las reuniones públicas, ir al teatro, ir al cine, bienvenido sea. Estamos analizando la posibilidad de hacer un corte en algún momento, que la gente pueda quedarse en su casa y así evitar la circulación del virus. Estamos buscando el momento”, explicó a Radio 10, en declaraciones recogidas por el diario Clarín.

“Todo lo que pueda hacer por la gente por no circular es mejor que lo haga. Si se puede quedar en su casa, quédese. Si en el trabajo toleran su ausencia, quédese. El virus circula porque nosotros circulamos”, recalcó.

Sobre una posible suspensión de clases, Fernández anunció que este domingo se reunirá con especialistas de la salud y con el ministro del sector para tomar una decisión.

“Estamos en contacto con los mayores expertos infectólogos del país. En la última reunión, le dedicamos más de una hora al tratamiento de escuelas. Todos los científicos nos dijeron que no era conveniente suspender las clases. Estamos haciendo un monitoreo diario”, señaló.

No obstante, en entrevista con Radio Mitre, el mandatario admitió que establecer una cuarentena nacional es complejo, debido a las consecuencias económicas.

“Cuando uno piensa que durante diez días la gente no salga de las casas, lo que estás diciendo es que cines y teatros no van a funcionar, espectáculos ya no existen, restaurantes van a caer, las producciones no van a tener operarios. Por todo eso hay que buscar mecanismos de compensación, porque esa gente se va a morir de hambre. Lo que hace falta es garantizar el salario del que se queda en casa y garantizar créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir”, precisó.