Cubano denuncia actividad cultural en Quivicán tras la suspensión del MINCULT por el coronavirus

Publicado el Domingo, 15 Marzo, 2020 - 13:34 (GMT-4)

Un cubano señaló en redes sociales la irresponsabilidad de las autoridades en la provincia de Mayabeque, al permitir el desarrollo de una actividad festiva allí, a pesar del riesgo de infección que esto supone ante el coronavirus.

“El Ministerio de Cultura, de conjunto con el de salud pública (MINSAP), acaba de decretar el cese de todas las actividades festivas y actos afines para evitar grandes concentraciones de personas, todo esto a causa de la rápida expansión por casi todo el territorio nacional del coronavirus COVID – 19”, explica el usuario Maikel Norton en Facebook.

Asimismo, precisa que la actividad se celebró, el pasado 13 de marzo, en el parque del municipio de Quivicán, y que la misma estaba coordinada con el funcionario a cargo del gobierno municipal.

Según la publicación, el responsable de la administración local no hizo caso a las protestas de algunos pobladores que, inquietados por la actual situación epidemiológica, le advirtieron que debía desistir de realizar tal actividad.

“Hacemos responsable a las autoridades de Mayabeque , y en particular a este señor funcionario de la administración de gobierno , sobre un eventual contagio y sus terribles consecuencias”, agrega el usuario.

“Este Virus no es mentira, están muriendo miles y miles de personas en todo el mundo, se propaga muy rápido. Europa aun teniendo la economía que tiene no dan abasto para atender a todo el mundo no hay material para intubar a todos los enfermos ...ya no es por los jóvenes ya es por los mayores que son los peores que lo pasan los que están muriendo”, expone otra internauta.

Cuba oficialmente ha confirmado 4 casos de coronavirus, aunque ascendieron a 259 los pacientes ingresados por sospechas de la enfermedad. Durante las últimas 48 horas, no se ha reportado ningún otro paciente con el virus.

El Covid-19 afecta a 126 países y siete naciones reportaron sus primeros casos en las últimas 24 horas: Venezuela, Surinam, Uruguay, Etiopía, Guinea Conakry, Kenya y Sudán. En el continente americano la enfermedad afecta a 22 naciones y cuatro territorios de ultramar.

La enfermedad ha dejado miles de muertos en todo el mundo, principalmente en China y países europeos como Italia, donde el contagio ha adquirido mayores proporciones. El régimen cubano no ha ordenado todavía el cierre de sus fronteras, como han determinado ya otros países, y continúa recibiendo vuelos de naciones extranjeras sin limitaciones, algo que ha levantado polémica entre los cubanos.

Por demás, el archipiélago actualmente padece una grave crisis de abastecimiento en las farmacias y no pocos dudan de la capacidad de la Isla, con un notable envejecimiento poblacional, para hacer frente al brote.