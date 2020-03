Amenazan y chantajean a estudiantes de Medicina en Holguín por negarse a pesquisar sin nasobucos

Publicado el Viernes, 20 Marzo, 2020 - 09:10 (GMT-4)

Pocas horas después de que alumnos de Medicina de Cuba pidieran la suspensión de las pesquisas de coronavirus si no se garantizaba su seguridad, se conoció el testimonio de un joven que dio nuevos detalles de las represalias que están sufriendo los estudiantes de esta carrera en Holguín.

"No solo no les dan ningún medio de protección, sino que no les dejan ponerse los nasobucos que ellos traen para hacer las pesquisas. Les dicen que eso implica sembrar el pánico en la población", relató este ciudadano a CiberCuba.

"Hoy (jueves) no hicieron las pesquisas, el decano les llamó a una reunión. Les encerraron en un aula, luego les hicieron salir de dos en dos, les dijeron que apagaran el teléfono y los dejaran encima de la mesa. Les revisaron la mochila, los bolsillos y los pasaron a otra aula", explicó este joven cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad.

Una vez llegó el decano al aula a la que habían sido trasladados la tensión fue en aumento. "Allí, con la puerta trancada, les habló de malas maneras, les gritó y les amenazó diciendo que les iba a quitar la carrera. Es una dictadura total", lamentó.

Este joven aseguró que las autoridades del país están "desesperadas" y "temerosas" ante lo que está pasando.

Este testimonio fue confirmado por otra fuente, que detalló que estos alumnos fueron llamados a la dirección de la Facultad de Holguín.

"Les revisaron totalmente para asegurarse de que no portaban teléfonos u otro cosa para grabar. Fueron chantajeados e intimidados con la expulsión de la carrera. Esto fue al grupo 15 de tercer año", precisó.

En las últimas horas una profesora cubana también amenazó con expulsar de la carrera de Medicina a los estudiantes que no asistieran al pesquisaje ordenado por las autoridades de la isla.

"Se les va a controlar la asistencia, se les va a controlar el pase, y ya veremos después si continúan en la carrera de Medicina o no, porque este es el momento de dar el paso al frente", dijo la docente.

El miércoles ya se filtraron las imágenes de la rectora de la Facultad de Medicina de la provincia de Holguín ordenando a un estudiante retirarse el nasobuco durante una conferencia de clases.

"Hazme el favor, quítate el tapabocas, para empezar hablando como es. Quítate el tapabocas, si no sales y me esperas en el rectorado", aseguró la también directora del Hospital Pedriático de Holguín, Galina Galcerán Chacón.

Sin embargo el alumno se negó, lo que recrudeció la respuesta de Chacón. "Quítate el tapabocas, aquí estamos todos. Los que tienen procesos respiratorios agudos en este momento y no pueden estar en este escenario me hacen el favor y salen", dijo.

"O te paras y te vas o te quitas el tapabocas", agregó de forma amenazante.

Aunque el nasobuco es algo que se ha extendido en casi todo el mundo en estos tiempos de propagación del coronavirus, en el territorio cubano la orientación dada en las escuelas es que solo los estudiantes con síntomas pueden entrar a los centros con este tipo de mascarillas.

Estudiantes de Medicina en Cuba pidieron que se suspendan las pesquisas para localizar pacientes con coronavirus sino se les garantiza unas "condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

Un grupo de alumnos puso en marcha una recogida de firmas en la que pidieron "al menos dos nasobuco por estudiante", "soluciones para la asepsia y antisepsia" y "un lugar con condiciones de esterilización de la ropa y la piel".