"No hay motivos para la alarma": Díaz-Canel habla sobre el hantavirus en Cuba

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Miguel Díaz-Canel presidió este miércoles en el Palacio de las Convenciones de La Habana una reunión de expertos y científicos sobre el hantavirus y aseguró que Cuba refuerza su vigilancia epidemiológica ante la alerta internacional, aunque el virus no está presente en el país.

Al concluir el encuentro, Díaz-Canel publicó en su cuenta de X que «no hay motivos para la alarma, pero sí para la alerta y la responsabilidad individual», y afirmó que Cuba «cuenta con un sistema de vigilancia sólido y la valiosa experiencia de la COVID-19 para detectar y enfrentar los riesgos oportunamente».

La reunión fue convocada a raíz del brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius, notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 2 de mayo de 2026.

La embarcación había zarpado de Ushuaia, Argentina, el primero de abril con 147 personas de 23 nacionalidades, en un itinerario de 46 días por la Antártida y el Atlántico Sur.

El 6 de mayo, la OMS confirmó que el agente responsable era el virus Andes, la única cepa de hantavirus con transmisión documentada entre personas, aunque solo en condiciones de contacto estrecho y prolongado.

Al 13 de mayo, el brote sumaba 11 casos positivos y tres fallecidos, mientras que en toda la región de las Américas se habían notificado 94 casos y 13 muertes por hantavirus, con Chile como el país más afectado.

La viceministra de Salud Pública, Dra. Carilda Peña García, explicó a la prensa que Cuba no registra antecedentes históricos de brotes de hantavirus y que ninguna de sus 14 especies de roedores autóctonos es reservorio del virus.

Sin embargo, advirtió que el largo periodo de incubación —hasta ocho semanas— hace posible que personas infectadas lleguen al territorio sin síntomas visibles.

«Creo que con el sistema de vigilancia clínico epidemiológico que tenemos, con las experiencias que hemos tenido del COVID, con lo que internacionalmente ha estado planteando la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, tenemos las condiciones para detectar con oportunidad la introducción de la enfermedad al país», afirmó la doctora.

Las autoridades anunciaron el refuerzo de las inspecciones sanitarias en puertos, aeropuertos y marinas para detectar roedores o indicios de su presencia en aeronaves y buques.

«Estoy hablando de puertos, aeropuertos y marinas, con la inspección a aeronaves y con la inspección a buques, para detectar la presencia o la posible presencia de huellas de roedores, o de roedores en las mismas, y eso lleva un tratamiento que está bien determinado en los protocolos», detalló Carilda Peña.

Las autoridades también recomendaron a la población usar nasobuco ante infecciones respiratorias agudas y acudir al médico si se tuvo contacto con personas procedentes de zonas con brotes confirmados.

La OMS, por su parte, calificó el riesgo para la población general como bajo y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el hantavirus «no es otro COVID-19».

«Es una situación que la población debe conocer, no para alarmarse, pero sí para estar informados y sobre todo para la protección individual», concluyó la viceministra cubana.