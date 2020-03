Muere el cantante Kenny Rogers, leyenda de la música norteamericana

Publicado el Sábado, 21 Marzo, 2020 - 08:46 (GMT-4)

El cantante norteamericano Kenny Rogers, una leyenda de la música country, murió este viernes a los 81 años por causas naturales, tras días bajo cuidados paliativos.

“Rogers falleció pacíficamente en su hogar por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia”, informó en un comunicado su firma SKH Music.

Dueño de una exitosa carrera de seis décadas, el también bajista y compositor es recordado en Cuba por éxitos como Lady, This woman y She believes in me. Logró colocar 24 temas en el número uno de las listas de éxito y ganó seis premios Grammy.

Además, participó en el proyecto We are the world (Somos el mundo), canción que músicos estadounidenses grabaron en 1985 para recaudar fondos para mitigar una hambruna en África, y que los cubanos llamaban Los 46, por el número de intérpretes que se sumaron.

Colaboró en exitosos duetos con figuras de la cultura norteamericana tan importantes como Kris Kristofferson, Dolly Parton y Lionel Richie.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013.

En 2015, en una entrevista a Today, de NBC, anunció su retiro para descansar y pasar más tiempo con sus hijos.

“He hecho esto el tiempo suficiente”, dijo.

Rogers nació en la ciudad de Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938. Comenzó integrando la banda The First Edition, hasta que el grupo se separó. Entonces comenzó una exitosa carrera en solitario cuyo primer hit fue la balada country Lucille, en 1977.

Fue una superestrella en los años 70 y 80, décadas en las que combinó su trabajo como cantante y productor musical con la actuación, protagonizando varias películas para la televisión.

Sin embargo, siempre se consideró ante todo un cantante de country, recordó The Associated Press.

“O haces lo que todos los demás están haciendo y lo haces mejor, o haces lo que nadie más está haciendo y no invitas a la comparación”, dijo en 2015.

La familia está planeando un pequeño servicio privado debido a la emergencia nacional por el coronavirus. En una fecha posterior celebrarán la vida de Kenny Rogers públicamente con sus amigos y seguidores.