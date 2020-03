Carta a CiberCuba: Es la hora de los cubanos

Publicado el Domingo, 22 Marzo, 2020 - 09:33 (GMT-4)

A continuación, reproducimos una de las últimas cartas de nuestros lectores, llegadas a la redacción de CiberCuba, respetando la decisión de aquellos que prefieren permanecer en el anonimato:

Es la hora de los cubanos. No perdamos un segundo más. Ahora es cuando es. Los envíos de alimentos y las remesas hacia Cuba se ha duplicado, eso indica que la cubanía está por encima de todo.

No necesitamos a USA, Rusia, China, Europa ni nadie que quiera venir a administrarnos con dinero. Somos nosotros, solo necesitamos que nos dejen y que el gobierno garantice la ley y la justicia. Reformen el artículo constitucional que prohíbe la acumulación de riquezas de personas naturales y jurídicas.

Abran la producción de alimentos a la inversión de cubanos en el campo y en la industria. Abran el comercio minorista a los emprendedores cubanos (mulas) no existen judíos ni chinos más eficientes que nuestras queridas mulas, vayan a "Revolico".

¿Quieren reactivar el turismo sin politiquería?, privatice los hoteles, déjenos administrarlos y pagarle a los trabajadores un salario justo. Ya se les acabó el tiempo, la iniciativa individual se ha impuesto al colectivismo.

"No van a poder gobernar este país desde el colectivismo, entiéndanlo de una vez. Hagan un mea culpa y reconciliémonos, los que no compartimos su sistema de gobierno estamos respondiendo con más remesas y más envíos de mercadería, no sean mal agradecidos. Aunque no bajen los costos de celulares e Internet o chacaleen las líneas y cuentas incómodas esto no lo para nadie. Por favor, entiendan se les pasó su tiempo, es hora de cambiar entre cubanos".