Cantante cubana La Diosa explota por la falta de agua en su barrio en medio de crisis por el coronavirus

Publicado el Lunes, 23 Marzo, 2020 - 15:52 (GMT-4)

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba, explotó en redes sociales por la falta de agua que hay en Lawton, municipio Diez de Octubre donde vive con si familia, en medio de la crisis por el coronavirus y las constantes recomendaciones de lavarse las manos y mantener la higiene.

"En Lawton no hay agua ahora, que alguien me diga cómo mantenemos la higiene en casa y en las dichosas escuelas que tanto insisten en no cerrar", dijo la cantante en sus redes sociales, en las que recientemente denunció que a su hija no le permitían usar el nasobuco en el círculo.

"No hay agua ni para bañarse ni para cocinar ni para tomar ni para nada", dijo la cantante.

"Aquí todos los vecinos están desesperados, tenemos niños a los que no les podemos cocinar, no tenemos agua ni para hacer arroz, no es posible mantener la higiene que dicen todos los días en el Noticiero con esta falta de agua. Estoy cansada ya de las mentiras, por eso lo tengo que decir: ¡en Lawton no hay agua!", dijo la cantante muy molesta.

"¿Cómo es posible así que los niños mantengan la higiene, que se puedan lavar las manos con el pedacito de jabón que mandaron a llevar a cada uno a los círculos y escuelas? Que alguien me explique", cuestionó.

La Diosa dijo que la respuesta de la empresa Aguas de La Habana había sido que tenían problemas con "el gato" de esa zona. "Pues arreglen el gato de Lawton ya, hagan lo que tienen que hacer", agregó.

La excantante de NG La Banda dijo que la mayoría de los cubanos no pueden comprar agua en la tienda, y mucho menos para cocinar, limpiar y bañarse y que la situación era increíble: "¿En qué país vivimos? Yo quiero una vida normal".

"Yo me metí voluntariamente en cuarentena con mi familia, porque considero que eso es lo correcto, lo que hay que hacer, pero ¿ahora cómo hago sin agua en la casa?", dijo insultada.

La Diosa dijo que muchas personas la regañan por hacer ese tipo de directas, pero que ella no encuentra otra forma de que la escuchen: "Después se ponen bravos cuando pasan estas cosas, pero es que yo necesito que se arregle. Mi tema no es hacerle guerra a nadie, el otro día cuando cerraron las fronteras yo hice una directa y celebré la medida, yo estaba contenta y me sentí más tranquila, el tema no es armar problemas, el tema es que yo quiero lavarme las manos, cocinar, hacer las cosas de un ser humano normal".

Al otro día, la cantante compartió en su cuenta de Facebook que su directa había servido para algo, pues unas horas después le habían puesto el agua, y deseó que su ejemplo le sirviera a todas esas personas que no se atreven a hablar y a denunciar los problemas que están sufriendo.

"Les voy a enseñar a las personas que me regañan y critican porque yo grito y formo escándalo, pero aquí tienen los resultados. Ahora sí puedo hacer la cuarentena tranquilamente", dijo la cantante.

La Diosa también aseguró que, al ritmo al que van anunciado los casos de coronavirus en el país, pronto cerrarán las escuelas. Este lunes ya se anunció la suspensión de clases en la Universidad de La Habana.