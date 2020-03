"Volveremos a brindar", el himno para superar la tristeza durante la cuarentena por coronavirus en España

Publicado el Domingo, 22 Marzo, 2020 - 22:24 (GMT-4)

La actriz y cantante española Lucía Gil, conocida por su participación en el concurso Tu cara me suena, ha llenado las redes de esperanza y amor con su tema Volveremos a brindar, un bálsamo que cura la desolación y que busca que todos los españoles se sientan acompañados durante la difícil cuarentena a la que están sometidos por el coronavirus, y que se ha extendido otros 15 días.

"He compuesto esta canción (con una edición propia de una cuarentena, del tirón) víctima de las horas encerrada. Por nosotros y por los que nos están cuidando. Este es el país que me gusta. El que se junta para luchar sin armas, se divierte, se anima, se quiere, se apoya... Me siento orgullosa y estoy convencida de que pronto saldremos de esta. Solo nos queda esperar", escribió la artista junto al vídeo en su canal de YouTube.

La canción también está especialmente dedicada "al puñado de valientes, que hoy tampoco dormirán", el personal sanitario que está dando todo su esfuerzo por combatir esta terrible situación, y al que le agradecen y aplauden desde balcones, terrazas y ventanas en toda España.

El clip está conformado por emotivas imágenes de cómo es la vida ahora para millones de personas que están en cuarentena y también alienta a la gente de todos los países que están experimentando la crisis sanitaria por el coronavirus a quedarse en sus casas para poder frenar la propagación lo más pronto posible.

En pocas horas, el vídeo se volvió viral, traspasó las fronteras españolas y está recorriendo el mundo llevando un hermoso y esperanzador mensaje, agua fresca en medio del desierto, que miles de usuarios han agradecido en las redes.

Desde que el viídeo está recorriendo las redes, la voz de Lucía Gil se ha confundido por miles de usuarios con la de la cantante del grupo La Oreja de Van Gogh. A raíz del malentendido, la vocalista del grupo, Leire Martínez, aclaró en sus historias de Instagram que no se trata de ella.

"No somos nosotros, no somos la Oreja de Van Gogh, es la maravillosa Lucía Gil que ha hecho una canción estupenda y súper bonita y llena de buena energía y mucho ánimo. Hay que aclararlo, no somos nosotros", escribió la cantante.

España registra más de 28 mil 700 casos de coronavirus y más de mil 700 fallecidos. El país se encuentra en estado de "Alarma General", desde hace 15 días y seguirá hasta después de Semana Santa, es decir, después de la primera quincena de abril próximo.

A continuación, reproducimos la letra de esta hermosa canción que está abrazando corazones alrededor del mundo:

Días tristes, nos cuesta estar muy solos,

buscamos mil maneras de vencer la estupidez.

Meses grises, es tiempo de escondernos,

tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.

Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana,

me dan ganas de llorar.

Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio

solo queda un poco más.

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar,

un café queda pendiente nuestro bar.

Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo,

ya no habrá una pantalla entre los dos.

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes,

confiar más en la gente, ayudar a los demás.

Mientras tanto otros cuidan los pacientes,

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.