Bacardí apoya con tres millones de dólares a los bares y restaurantes afectados por el coronavirus

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 09:48 (GMT-4)

La compañía de origen cubano Bacardí Limited apoya con tres millones de dólares a los bares y restaurantes afectados por el cierre para evitar un mayor brote de coronavirus en el mundo.

Con el hashtag #RaiseYourSpirits, esta empresa llama en las redes sociales a apoyar a los negocios locales que permanecen cerrados por la cuarentena decretada en varias naciones.

"Bacardí es una empresa familiar, y para nosotros, los negocios son personales. Siempre decimos que el amor por nuestras marcas está construido en bares, y ahora es nuestro turno de mostrarles nuestro amor", dijo Mahesh Madhavan, CEO de esta compañía en el comunicado.

Estos tres millones se suman al millón donado la semana pasada por una de sus marcas, el tequila PATRÓN®. Hace apenas unos días anunciaron que fabricarán 1,7 millones de unidades de geles desinfectantes para manos en una de sus principales destilerías.

Bacardí Limited destinará esa suma a las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los negocios y trabajadores afectados por el coronavirus como Another Round, Another Rally; NÚCLEO; la Fundación James Beard; Fundación de la comunidad de trabajadores de restaurantes; y Tales of the Cocktail®, agrega el comunicado.

La compañía estudia otras formas para no dejar sin ingresos ni comida a los trabajadores de la restauración. "No tenemos todas las respuestas hoy sobre la mejor manera de ayudar en todas partes, pero estamos comprometidos a hacer lo que podamos para ver a nuestra industria a través de esta crisis", señaló Madhavan.

Bacardí es una compañía de bebidas alcohólicas fundada en Santiago de Cuba en 1862 por el español Facundo Bacardí Massó. Su sede internacional está en Bermudas, pero también tiene oficinas en México, Miami, Puerto Rico y España.

Esta compañía vende actualmente en más de 170 países bebidas como el ron BACARDÍ®, el vermut MARTINI®, el vodka GREY GOOSE, el tequila PATRÓN®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el whisky escocés DEWAR'S® y el vodka ERISTOFF®, entre otros.

Los bares y restaurantes, así como otros servicios de entretenimiento como discotecas, permanecen cerrados en algunos países de Europa y América para frenar el coronavirus.

Esta enfermedad, que continúa sin cura, afecta ya a más de 390 000 personas en 185 países.