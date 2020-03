Rosita Fornés, "cero visitas" en su casa de Miami por el alto riesgo de contagio de coronavirus

Publicado el Miércoles, 25 Marzo, 2020 - 10:59 (GMT-4)

La vedette cubana Rosita Fornés es una de las artistas que ha tomado conciencia ante el coronavirus y ha comenzado a tomar las precauciones y seguir las indicaciones emitidas por las instituciones sanitarias para evitar así un posible contagio y propagación del COVID - 19.

Así lo ha hecho saber Rey González, administrador de la página de Facebook dedicada a la artista, a través de una publicación que hizo en el muro de la misma para tratar de tranquilizar a todos aquellos seguidores que se han estado preocupando por la salud de la cantante, bailarina y actriz.

Según comentó el administrador, aunque ha estado un poco ausente de las redes sociales, se ha mantenido pendiente de Rosita Fornés y asegura que se encuentra pasando la cuarentena en su residencia de la ciudad de Miami (Florida) y que cuenta con todos las atenciones para afrontar estos difíciles días junto a su cuidadora Irene Lopez. También, dijo que la vedette está siguiendo las directrices de tener "cero visitas" en esta etapa y que hace caso a todo lo que le dicta su médico.

"Para los amigos y admiradores de Rosita Fornés. Hace unos días no entro en su Página Oficial que administro. Lo siento. Como dije, estoy pensando en otra cosa y no quiero hacer algo sin el debido respeto e inspiración. Pero como muchos me han escrito preguntándome sobre la salud de su querida artista hoy llamé a casa de Irene Lopez, el ángel de la guarda que cuida de Rosita Fornés en Miami, como lo hizo en su día con la gran Libertad Lamarque. Me dijo textualmente lo siguiente: Rey, Rosita está bien. Como todos, sin salir de la casa, cosa normal. Pasa mucho tiempo escuchando las noticias, ve mucha TV. Acata la orden de cero visitas por el alto riesgo de contagio y su médico quiere que esté lo más apartada posible. Pero ella está bien, Gracias a Dios", escribió Rey González.

El pasado 11 de febrero Rosita Fornés cumplió 97 años de edad, una fecha que celebró en su casa de La ciudad del sol con una fiesta íntima a la que acudieron familiares y amigos.

La reconocida como "Vedette de América", recibió en su día un centenar de felicitaciones de parte de sus más fieles admiradores así como de varias personalidades del arte y la cultura de la isla que le profesan un cariño especial.

La artista es muy querida por el público de Cuba y muchos son los que recuerdan por su participación tanto en el cine como en el teatro y televisión. Películas como Papeles secundarios o Se permuta, donde dio vida a Gloria bajo la dirección del director cubano Juan Carlos Tabío, son algunos de sus trabajos más importantes.

Asimismo, Rosita Fornés no solo conquistó al público de la isla con su belleza, arte y carisma, sino también a otros países como México, donde se le pudo ver formando parte de más de una decena de cintas cinematográficas al lado de estrellas como Luis Aguilar, Jorge Negrete, Pedro Infante, Tin Tan, Marga López, Joaquín Pardavé o los hermanos Soler, entre muchos otros.