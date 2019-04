América Latina, Cuba,

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 08:09 (GMT-5)

La vedette cubana Rosita Fornés celebró el pasado martes sus 80 años de carrera artística en el Gran Teatro de La Habana, donde numerosos artistas actuaron para ella, quien desde primera fila agradeció el cariño de sus amigos y familiares, pero sobre todo del público, según reporta la agencia estatal cubana Prensa Latina.

"Yo tengo un cuarto lleno de trofeos, reconocimientos, diplomas de todos los países que visité. Pero el premio más grande que yo tengo es el que me di yo, me ha dado el pueblo, los pueblos que me vieron a través de mi larga carrera", dijo Fornés al citado medio.

En el espectáculo 'Nuestra Rosa de Cuba' los artistas representaron clásicos del ballet, escenas de teatro, zarzuelas y canciones que marcaron la carrera de esta reconocida artista.

Pero los aplausos más extensos de la noche fueron para esta vedette de la cultura cubana que tiene ya 96 años.

"Estoy feliz, agradezco esta noche, donde las ovaciones superaban mi voz", agregó Fornés a la salida del espectáculo de más de dos horas de duración.

Foto: Facebook / Enriquito Núñez Díaz.

