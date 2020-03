Enfermera cubana de Miami muestra el precio familiar de combatir el coronavirus

Publicado el Jueves, 26 Marzo, 2020 - 19:17 (GMT-4)

"Este es el único contacto físico que tuve con mi hija hoy al llegar del hospital".



Así comenzó su publicación de Facebook una enfermera cubanoamericana, residente en Miami, que se encuentra hoy en la primera línea de combate contra el coronavirus.



El post fue acompañado por una foto de su pie desnudo tocando la planta del pie de su hija.

"El único contacto con mi hija" // Foto: Yaki Vega



"Luego de quitarme todo el uniforme y zapatos fuera y de bañarme,al menos pude sentir su calor", prosiguió su escrito Yaki Vega, originaria de Bayamo, en el oriente cubano. "Ayer no pude abrazar a mis sobrinos y eso me partió el corazón, necesito los abrazos de mi baby Thiago, sé que algunos de mis compañeros y amistades no verán a sus hijos por algunos días, los enviaron a un hogar más seguro para protegerlos."



La enfermera ejerce en el hospital Select Specialty de Miami Lakes, y su texto, confesó, era un desahogo desesperado.



"No soy muy activa en las redes pero este momento lo merece. Quédate en casa y abraza a los tuyos muy fuerte", dijo Yaki, quien dijo también a CiberCuba que las condiciones en las que están enfrentando al virus en Florida es insuficiente.



"Quédate en casa y ayúdanos a detener esta mortal pandemia, para que yo pueda volver a abrazar a mis seres queridos sin miedo, y así todos los que como yo estamos en la primera fila para ustedes", concluyó su llamado de conciencia y de auxilio.

Personal médico pide a la ciudadanía que se queden en casa // Foto: Facebook Yaki Vega





Para colmo de males, la enfermera dijo a CiberCuba que muchos hospitales y clínicas estaban limitando las medidas de protección que toman los profesionales de la salud en su día a día.



"No nos permiten usar máscaras en áreas comunes, está pasando en muchos hospitales. Para cuando lo permitan ya seremos muchos los contagiados y entonces ¿quién cuidará de los enfermos?", dijo Vega a CiberCuba.



Hasta el momento Florida reporta 2 mil 355 contagios oficialmente, con 28 muertos, según dijo este jueves el Departamento de Salud del estado.

Esta tarde, Estados Unidos superó a China e Italia en el número de casos confirmados de coronavirus, por lo que pasó del tercer al primer país con más infectados en el mundo.

La cifra de contagiados ascendió a 82.404, dejando por detrás los 81.782 de China y los 80.589 de Italia, y hasta el momento se registran 1.178 fallecidos en todo el país.