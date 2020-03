Alexis y Claudia Valdés celebran los 15 días en cuarentena con vela y tarta

Publicado el Viernes, 27 Marzo, 2020 - 15:27 (GMT-4)

Los populares actores cubanos Alexis y Claudia Valdés celebraron los 15 días que llevan en cuarentena por el coronavirus con vela, tarta y baile.

La pareja compartió en sus redes un divertido video de su celebración: "Aquí estamos celebrando 15 día de encierro. ¡Qué bonito!".

El pastel con el que festejaron tenía la forma de un rollo de papel higiénico y un frasquito de gel desinfectante, conocido en Estados Unidos como "hand sanitizer".

Los artistas le cantaron Felicidades a la cuarentena y desearon "que no dure muchos años más", además bailaron y contagiaron con su buen humor y diversión a sus seguidores, que agradecieron que los hagan reír en momentos tan difíciles como los que se están viviendo en casi todo el mundo debido al brote de coronavirus.

"Jajaja son lo máximo", "Yo ya cumplí los dos meses y todos tus programas y las historias de Clau me han servido de mucho, los quiere una cubana desde China", "Me muero de la risa", "Ustedes son alegría en medio de la tormenta", "Qué geniales son, qué rico reír así", "Ayyyyy que geniales son ustedes ya me animaron , creo que voy a hacer un cake", "Ustedes le levantan el ánimo a cualquiera, siempre me hacen reír un montón y más en estos tiempos difíciles", comentaron algunos de sus seguidores.

Estados Unidos se convirtió este jueves en el país con más casos confirmados de coronavirus, por encima de China e Italia y está cerca de los 100 mil casos. El estado de Florida está entre los que más contagiados tienen, con casi 3000.