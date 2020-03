"¡Pongan el agua en Alamar!" Vecina desesperada se queja en las redes de la situación sanitaria

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 05:48 (GMT-4)

Cuatro días sin agua sumaban ayer los vecinos de la Zona 18, en Alamar, municipio Habana del Este, en medio de la epidemia de coronavirus que lleva ya 119 infectados y 3 muertos en la isla, según cifras oficiales.

La desesperada situación fue denunciada por la vecina Mareldi Cuesta Baratute, en un video colgado en su cuenta de Facebook.

"En estos momento hay un virus, y para eliminarlo se necesita higiene. [El gobierno nos] Dice que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si no tengo ni una gota de agua. Ni tampoco comida. Llevan cuatro día que no ponen el agua. Hay niños, personas dependientes, ancianos, recien nacidos, embarazadas. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Hoy es el cuarto día y hoy no entra agua en todo Alamar. Cinco días, entonces. Y luego una semana. ¿Hasta cuándo va a ser esto, hasta cuándo nos vamos a calla? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen?", denuncia Cuesta.

"Está la gente desesperada, andan poniendo multas por los nasabucos. ¿Cómo me voy a poner los nasabucos si no tengo cómo lavarlos? Si me los pongo ahora lo tengo que lavar después. Cómo c... me voy a poner los nasobucos?", agregó la vecina.

"Estoy segura de que otras personas de cargos sí tienen agua y nasabucos. Nosotros, los pobres, el pueblo, no tenemos nada. Estoy harta de estar cargando agua. Y ahora ni eso. Ya no hay ni una gota de agua en la cisterna. Nos tenemos que tirar pa la calle porque ¿hasta cuándo va a ser esto? No hay respuesta de nadie, nadie se responsabiliza de esto, necesitamos agua pero ya. ¡No aguanto una mentira más!", concluye Cuesta.

El mes pasado, la empresa Aguas de La Habana anunció que varios repartos de la capital cubana estaban sin servicio de agua potable debido a trabajos de descontaminación y reparaciones en el Canal de Vento, según informaron autoridades locales.

Las reparaciones comenzaron luego de que el pasado 7 de febrero un salidero en una tubería de combustible en la barriada de Capdevilla provocara la contaminación del agua potable en el sur de la ciudad.

La prolongada escasez de agua en varios barrios de La Habana ha causado anteriormente indignación en la población, para la cual la situación es preocupante.

Las afectaciones son cada vez más constantes en toda la ciudad y los cubanos no solo denuncian la falta del líquido, sino que cuando este llega a sus viviendas contiene residuos tóxicos, debido a que se juntan tuberías albañales con las redes de agua potable.

La empresa Aguas de La Habana tiene una eficiencia de bombeo de apenas un 50% de su capacidad, por los múltiples salideros de sus instalaciones. Asimismo, las fuentes de abasto están muy deterioradas y en cada vez más zonas de la ciudad se requieren pipas para abastecer.