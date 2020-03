"Nadie sale campeón solo": Emotivo vídeo del fútbol argentino para concienciar sobre el coronavirus

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 10:06 (GMT-4)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo vídeo para concienciar sobre la importancia de quedarse en casa para evitar contagios por coronavirus.

Bajo el título "Nadie sale campeón solo", se difundieron imágenes históricas del fútbol argentino y se acabaron convirtiendo en un símbolo para la sociedad del país latinoamericano. Los Campeonatos del Mundo que conquistó la selección en 1978 y 1986 aparecieron en las instantáneas para concienciar a los ciudadanos.

"Ni Diego en el 86, que sin ese gol del Burru en la final, no hubiera levantado la Copa. ¿O no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respeta la distancia, no salgas a cualquier lado que quedas en offside y perjudicas al equipo", fue uno de los mensajes que se difundió.

En la publicación, que también aparecen imágenes de Lionel Messi con la camiseta de Argentina, se hace referencia a la necesidad de trabajar en equipo para frenar la pandemia y se muestran imágenes de profesionales sanitarios de España e Italia. Ambos países son dos de las naciones más afectadas por al crisis sanitaria.

"Mira toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo, porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia: la de volver a encontrarnos adentro de la cancha o en cualquier otro lugar", señalaron.

El Gobierno de Argentina extendió hasta el 12 de abril el actual aislamiento social obligatorio, que se preveía que terminara en la noche del próximo martes.

Las medidas contra el COVID-19 también afectarán a la liga nacional, ya que está prevista su suspensión. Hasta el momento no se ha comunicado la decisión de forma oficial.

Hasta el domingo en el territorio argentino, que tempranamente decretó la cuarentena nacional para evitar que los contagios se dispararan, registraba 820 contagiados y 20 fallecidos.

La cuarentena comenzó hace nueve días, aunque algunas medidas como la suspensión de las clases se decretaron unos días antes.

"Vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine la Semana Santa (12 de abril). ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Prolongando la cuarentena (...) vamos a tener datos más claros sobre cómo se incuba la enfermedad", afirmó el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado para la televisión.

El dirigente señaló, además, que los resultados iniciales del aislamiento obligatorio "son buenos".

Para evitar un mayor impacto social del coronavirus, el gobierno decidió además este fin de semana congelar las cuotas de los créditos hipotecarios y de los alquileres de propiedades, en medio de una crisis económica que comenzó hace casi dos años.