"Confío en que saldremos de este mal momento", afirma árbitro cubano con coronavirus

Publicado el Martes, 31 Marzo, 2020 - 10:29 (GMT-4)

El árbitro cubano William Rosquet es uno de los casos confirmados con coronavirus en la isla.

"Mi familia se encuentra aislada y bajo vigilancia en San Cristóbal, por el momento ninguno ha presentado síntomas de la enfermedad y espero que así siga, confío en que todos saldremos de este mal momento", afirmó al periódico El Artemiseño.

Rosquet es árbitro internacional de judo y comisionado en la provincia de Artemisa, donde hasta el momento hay 6 casos confirmados de coronavirus, 24 sospechosos, 135 personas en centro de cuarentena y otros 482 en centros de aislamiento, apunta la misma fuente en Facebook.

Este cubano fue el tercero confirmado con el COVID-19 en Artemisa el 28 de marzo, su caso salió en el parte del 29 de marzo del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Las autoridades sanitarias en Cuba señalaron entonces que arribó desde República Dominicana el 16 de marzo, donde participó como árbitro en los Juegos Militares, pero no fue hasta el 23 cuando empezó a tener síntomas y el 25 fue declarado sospechoso en una pesquisa.

Desde esa fecha se encuentra ingresado en el Hospital "Luis Díaz Soto". "Mantiene evolución satisfactoria hasta el momento. Se encuentran en vigilancia 15 contactos de este paciente", apuntó el MINSAP.

"Me siento muy bien, los médicos me han dicho que la peor etapa de la enfermedad ya ha pasado y que estoy saliendo de esta, pues desde hace varios días ya no tengo fiebre; no obstante, ellos me harán el tratamiento completo con antibióticos y antivirales, incluyendo el Interferón", dijo Rosquet a El Artemiseño.

Hasta este lunes en Cuba hay 170 personas con coronavirus, 4 fallecieron y 2 681 están ingresados, según el MINSAP.