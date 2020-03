Mensaje de una pediatra cubana por el coronavirus: "Por favor papá, mamá, los niños en casa"

Publicado el Martes, 31 Marzo, 2020 - 10:53 (GMT-4)

El mensaje de la doctora Lisset Ley Vega, una pediatra cubana que llama a proteger a los niños de la amenaza del coronavirus en Cuba, se hace viral en las redes sociales.

"Por favor papá, mamá, los niños en casa, no pueden salir, incluso ni a casa de un vecino, no reciban visitas, quiero cuando todo pase ver a todos mis pequeños jugando en los parques, felices, no quiero verlos en mi hospital," ha sido la cita textual a sus palabra.

Captura de imagen / Facebook Minoska Cadalso

El mensaje lo compartió en la red social Facebook, la periodista de Radio Rebelde, Minoska Cadalso.

La doctora Lisset Ley Vega trabaja en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Santa Clara. Es especialista de 1er y 2do grado en Pediatría y Cardiología. Además, es profesora auxiliar, Máster en Ciencias en atención al niño y experta en ecocardiografía fetal.

Esta profesional de la salud cubana ha hecho un llamado a la población para que cumplan el aislamiento social, especialmente para que protejan a los niños, pues se ven continuamente jugando en la calle.

Este domingo José Ángel Portal Miranda, ministro de salud pública de Cuba, se refirió en conferencia de prensa ante los medios nacionales y extranjeros, a la importancia de las medidas de aislamiento social.

El titular hizo énfasis en el caso de los adultos mayores y recordó que aunque son los más vulnerables, no serán los únicos expuestos a la enfermedad.

En este sentido Portal remarcó la necesidad de protección a los niños, declarando que "la suspensión de las clases no es sinónimo de estar en las calles".

Los datos oficiales confirman que hay 20 menores de edad diagnosticados con coronavirus en Cuba.

Hoy se informaron 16 nuevos casos de esta enfermedad en todo el país y de ellos hay 5 pacientes que son niños, 2 de origen francés y 3 cubanos.

Los menores de edad de origen francés son dos niños de 11 y 14 años. Arribaron al país el 9 de marzo procedente de Francia. Su madre fue confirmada con coronavirus con anterioridad.Se encuentran ingresados en el Hospital “Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja”, de Camagüey.

Entre los 3 menores de edad cubanos que han sido diagnosticados con coronavirus en la jornada reciente se encuentra dos pequeños de 7 y 8 años, residentes en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Están ingresado en el Hospital “Ambrosio Grillo". Además de un adolescente de 16 años, también de Palma Soriano que fue ingresado en el mismo centro hospitalario.

Este lunes también se informaron 4 menores enfermos por coronavirus en Cuba. Se trata de un niño de 13 años, una de 18 meses y una bebé de 7 meses, todos ellos cubanos y un cuarto niño de 4 años, de Estados Unidos que visitaba a sus abuelos en Bayamo. Todos están hospitalizados bajo vigilancia médica.

El llamado de la pediatra Lisset Ley Vega a que se mantenga un estricto aislamiento de los menores en la isla es imprescindible para evitar que continúe en aumento del coronavirus en Cuba. Los especialistas aseguran que niños y adolescentes son el mayor grupo portador asintomático, pero que cada vez se observan más casos de infección entre ellos en el mundo.