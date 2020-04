"Están en situación de servidumbre", dice eurodiputado sobre médicos cubanos en países con coronavirus

Publicado el Miércoles, 1 Abril, 2020 - 16:23 (GMT-4)

Javier Nart, eurodiputado y representante del grupo político Renew Europe, advirtió a autoridades españolas y europeas del problema ético al contratar médicos cubanos por estar “en situación de servidumbre”

A juicio de Nart, los galenos antillanos que cumplen misiones internacionalistas sufren, además, “una violación frontal de sus derechos humanos y laborales”, según las declaraciones que ofreciera el eurodiputado a Martí Noticias.

“Realmente, [los médicos cubanos] son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja”, sostuvo.

Nart subrayó que el régimen de La Habana confiscaba a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos, al tiempo que hizo énfasis en la ignorancia de la comunidad internacional respecto de los modos en que funcionan las misiones cubanas.

“Esto confronta todas las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y en ningún país democrático se admitiría que el Estado se quedara con ese porcentaje del trabajo de una persona”, dijo, refiriéndose a la gran parte de las ganancias de las cuales se apropia el gobierno de la Isla dirigido hoy por Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

“Me he dirigido a Josep Borrell y le he puesto en comunicación lo que está ocurriendo en Italia y Francia. En este último caso, para para sus posesiones ultramarinas de Guadalupe y Martinica, etcétera. Y en Andorra, que es un país no comunitario, pero que tiene unos acuerdos con la Unión Europea”, expuso Nart sobre las misivas que había enviado para llamar la atención de este asunto en particular.

De acuerdo con las declaraciones del eurodiputado las cartas fueron dirigidas a Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de la diplomacia, por los casos de Italia, Francia y Andorra, donde se encuentran laborando actualmente brigadas de médicos cubanos y uno de ellos resultó contagiado con el virus.

También decidió escribirle a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y a Ximo Puig, presidente regional de la Comunidad Valenciana, quien hace poco reveló las intenciones de contratar médicos cubanos para ayudar a frenar el brote.

“Si lo único que nos importa es que cuiden de nosotros, aunque quien cuida de nosotros no tiene absolutamente ningún derecho y se violan sus derechos laborales y humanos, me parece que es de un cinismo repugnante”, expresó Nart.

En fechas anteriores, se informó que un grupo de 50 especialistas cubanos había arribado a la región de Lombardía en Italia, una de las más golpeadas por la pandemia que ha hecho colapsar instituciones sanitarias.

Italia ha reconocido más de 12.000 fallecimientos a causa del coronavirus, cuyo brote se inició en la ciudad china de Wuhan. El número de casos positivos allí supera los 100.000, y en ocasiones se han informado casi 1.000 muertes en un solo día.

España, otra de las naciones azotadas con mayor alcance por la COVID-19 cuenta más de 9.000 fallecimientos e igualmente más de 100.000 casos han sido confirmados hasta el momento.

Por su parte, Cuba reporta oficialmente que 212 personas en la Isla han dado positivo a los análisis para coronavirus, y 6 han perdido la vida por la enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) también indica que hay 2.742 ingresados y se han dado 12 altas médicas, entre ellas, la de una ciudadana cubana de 94 años.

En ocasiones anteriores, funcionarios del MINSAP han asegurado que el país tiene la disponibilidad médica para dar cobertura al número de casos, sin dejar de reconocer que estos pueden multiplicarse en las próximas fechas.

El gobierno cubano además ha enviado médicos a otros regímenes aliados de la región como Nicaragua y Venezuela.