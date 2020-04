La bonita iniciativa de influencers cubanas para incitar a las personas a que se queden en casa por el coronavirus

Publicado el Miércoles, 1 Abril, 2020 - 13:41 (GMT-4)

Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, los influencers y famosos de medio mundo no han dudado en hacer uso de sus diferentes canales de comunicación para crear conciencia sobre las distintas medidas de protección a tomar para evitar un mayor contagio y propagación de la pandemia.

Las influencers de Cuba no se han quedado atrás y también se han sumado a hacer un llamado a la población para que permanezcan en sus hogares y cumplan con la cuarentena por el bien de todos.

Nueve jóvenes de la isla se han unido para crear una simpática imagen compuesta por varias fotos de ellas en las que aparecen sosteniendo un cartel que en su conjunto se puede leer al más puro estilo de argot popular cubano: "Estamos juntos en esto. Quédate en tu casa. Goza tu gao".

Además, las chicas han creado esta iniciativa para recordar a todos aquellos que las lean que no olviden tomar las medidas higiénicas pertinentes para mantener alejado el coronavirus. También, para lanzar un mensaje de ánimo y apoyo asegurando que "pronto saldremos de esta situación" y nadie está solo en estos difíciles momentos.

"Sabemos que estamos pasando por un momento difícil, pero hoy queremos hacerles saber que no están solos. No importa si eres rico, pobre, no importa tu color y en qué país vivas, estamos en esto juntos. Pronto saldremos de esta situación, apoyémonos los unos a los otros, no tengas miedo que todo va estar bien. Recuerda tomar todas las medidas higiénicas y principalmente ¡Quédate en casa!", expresaron en las redes sociales.

Foto cedida a CiberCuba

Cada una de estas influencers cubanas se dedica a desarrollar diferentes ramas del entretenimiento dentro del entorno virtual, como tutoriales de maquillaje, consejos de moda, estilo de vida o promociones.