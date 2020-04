La conmovedora felicitación de un vecindario a una mujer de 89 años que está sola en casa durante la cuarentena

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 10:38 (GMT-4)

No son tiempos fáciles para muchas personas que se encuentran aisladas y solas durante la cuarentena, la cual se ha impuesto en varios países del mundo para prevenir la propagación del coronavirus. Ese es el caso de Lolita, una vecina de un barrio madrileño que cumplió 89 años hace unos días y no pudo celebrar su nueva edad como es debido por el confinamiento. Pero a pesar de estar sola en su hogar, no se quedó sin celebración gracias a la generosidad y cariño de sus vecinos que no la dejaron sola en un día tan especial para ella y le organizaron una emotiva sorpresa. Eso sí, cada uno desde su casa.

La comunidad de vecinos de Lolita se volcó para prepararle un cumpleaños a la altura. Le hicieron pancartas felicitándola para colgar en sus balcones, incluso algunos pusieron globos, y cuando llegaron las ocho de la tarde (hora en la que en España se aplaude a modo de agradecimiento al personal sanitario por su labor), se encontró con la maravillosa sorpresa.

Sus vecinos le estaban aplaudiendo a ella, le felicitaban desde sus ventanas y hasta le tocaron el cumpleaños feliz. Al ver la preciosa sorpresa, la cumpleañera no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar emocionada por el bello gesto.

La encargada de compartir con el mundo este precioso momento ha sido la actriz española Aurora Carbonell, que grabó la escena desde su casa en el madrileño barrio de Lavapiés y lo compartió a través de Instagram donde escribió junto al vídeo: "Hoy Lolita cumple 89 años, está en casa sola aunque la cuidamos todos los vecinos, son momentos difíciles, también ha perdido amigos, el miedo, la angustia y nadie le puede dar un abrazo... Hoy, los vecinos han salido a sus balcones a cantarle 'Cumpleaños feliz', le han hecho carteles para felicitarla, hasta han dibujado su cara en un cartel, han puesto globos... en los peores momentos también sale lo mejor de cada uno, todos unidos".

"Ella dice que ha sido uno de los momentos más bonitos y emocionantes que ha vivido en su vida, lo que no sabe es que para nosotros también. Ella es un ejemplo de superación, positividad. Te queremos Lolita", ha concluido.

El vídeo se ha convertido en viral durante los últimos días y no ha parado de circular en las redes sociales, emocionando a su paso a otros cibernautas. Sin duda, esta escena es un claro ejemplo de como a pesar las dificultades, todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo para hacer la situación más agradable y las comunidades se encuentran más unidas que nunca.