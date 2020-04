Una paramédica rompe a llorar al recibir aplausos de sus vecinos cuando va a trabajar al hospital

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 07:04 (GMT-4)

En las últimas semanas de cuarentena por la pandemia del coronavirus hemos sido testigos de como en muchos países del mundo han tenido lugar escenas emotivas y momentos de gratitud hacia los trabajadores de la salud, así como a bomberos o policías, que continúan con sus labores mientras están en primera línea de combate contra el virus.

Por su incasable labor, en varios países se ha tomado la iniciativa de agradecer su trabajo con aplausos a unas horas fijadas desde ventanas y balcones, para así mandarles un mensaje de aliento por su lucha diaria para que el virus se erradique y que todo vuelva a la normalidad.

Una de las escenas conmovedoras que se han viralizado en últimos días en las redes sociales está protagonizada por una paramédica inglesa de 22 años, Tayla Porter que vivió un momento muy emocionante cuando salió de su hogar para ir a trabajar al hospital de North Hampshire y se encontró a todo su vecindario aplaudiéndole desde sus puertas. Ante este gesto de agradecimiento, la joven no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar.

Además de recibir el caluroso aplauso, Tayla también fue obsequiada con algunos dulces por parte de sus vecinos que le dejaron sobre su auto para que pudiera compartirlos con sus compañeros de trabajo.

Este momento fue grabado el pasado jueves 26 de marzo en Basingstoke (Inglaterra) por la familia de la joven, quienes hicieron el llamamiento mediante internet para que los vecinos la aplaudieran sin esperar la abrumadora respuesta por parte de todos ellos.

Desde entonces el vídeo no ha parado de circular en las diferentes plataformas sociales, donde cientos de personas se han emocionado con las lágrimas de Tayla y el bonito gesto de sus vecinos.

Seguro que este aplauso que le dieron sus vecinos fue el impulso que necesitaba para afrontar otro día más en esta lucha contra el coronavirus, una batalla que el personal sanitario está viviendo desde primera línea.

Uno de los vídeos que refleja a la perfección la dureza de la situación que está viviendo el personal sanitario tanto dentro como fuera de los centros médicos es uno que compartió hace unos días el periodista Michael Doran en Twitter. En el clip se ve como un médico entra en su casa y su hijo pequeño corre hacia él para recibirlo con un abrazo, sin embargo el padre tiene que rechazar la muestra de cariño por miedo a contagiarle y se echa a llorar.

Además de los aplausos al personal sanitario, en balcones y ventanas de varios países también han nacido otras iniciativas para hacer más llevaderos estos días de confinamiento a los vecinos. En España, uno de los países más azotados por el coronavirus, dos jóvenes regalaron a sus vecinos un concierto desde sus respectivas terrazas. Uno al piano y otro al saxofón tocaron la canción My heart will go on.