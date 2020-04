VIRAL: El emotivo vídeo de una joven que se rapa el pelo y las cejas para lucir igual que su hermana con cáncer

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 12:20 (GMT-4)

Mientras el mundo está pendiente de la pandemia del coronavirus, hay historias que nos hacen olvidar la situación que estamos viviendo y tocan la fibra para hacernos recordar lo que es verdaderamente importante. Una de las que ha dejado muchas lágrimas a su paso en los últimos días viene directa desde Carolina del Norte (Estados Unidos) y está protagonizada por dos hermanas que con su amor incondicional han conseguido conmover a millones de personas en todo el mundo.

La usuaria Trill Cami compartió un vídeo en Instagram acompañada de su hermana menor Gaby, quien está luchando contra el cáncer. En el vídeo ambas aparecen mirándose ante el espejo.

"Hoy me rapé por mi hermana, ella está aquí porque piensa que es fea", explica la mayor. "Así que déjame demostrarte que no es así", continúa mientras coge una cuchilla y comienza a rasurarse una ceja.

"¡No importa, Gaby! ¿A quién le importan? A mí no me importan. Las cejas no son lo que te hace ser bonita, no lo son", señala la joven con lágrimas en los ojos. "¡Te quiero! Estás preciosa, boo boo", le dice ante la cara atónita de su hermana que no es capaz de pronunciar palabra mientras se rasura la ceja. Justo después ambas se fundan en un sentido abrazo lleno de emoción y lágrimas.

"No puedo decir que todo lo que está pasando ha sido fácil, ha sido difícil, duele. Pero esto no es para ninguno de ustedes o para mí, esto es para ti, Gaby. Te amo con cada hueso de mi cuerpo. Luchas y lo haces muy bien. El pelo no te hace más fea, incluso calva todavía logras ser la hermana más bonita. Te amo tanto y cada batalla que pasas, prometo estar ahí, porque eso es lo que hacen las hermanas", ha escrito la joven junto al vídeo, que supera los dos millones de reproducciones.

El vídeo ha logrado no solo emocionar a millones de cibernautas, también a decenas de celebridades que le han mandado todo su amor a Gaby en su batalla contra el cáncer y han comentado la publicación de su hermana. Ese es el caso de Rihanna o Michael B. Jordan.

Además, otros también han querido compartir este bello gesto en sus perfiles de Instagram como Alejandro Sanz o Will Smith.

"Despejar todo subraya la diferencia entre lo que verdaderamente importa en la vida y lo que no", ha escrito el cantante español junto al desgarrador vídeo.

Mientras que el carismático actor Will Smith ha expresado: "El amor lo vence todo, Trill Cami gracias por enseñarnos el camino".