Memorial Day: Así homenajeó la administración Trump a los soldados caídos

La administración Trump conmemoró este lunes el Memorial Day con una serie de actos solemnes y mensajes oficiales en redes sociales que combinaron el homenaje a los militares fallecidos con una nota política que generó controversia.

El presidente Donald Trump encabezó la Observancia Nacional del Memorial Day en el Cementerio Nacional de Arlington, donde depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido y pronunció un discurso ante familias Gold Star, militares y público en general.

En su alocución, Trump rindió tributo a los caídos con palabras de profundo reconocimiento: "Esos jóvenes nunca pudieron haber sabido lo que su sacrificio significaría para nosotros, pero nosotros ciertamente sabemos lo que les debemos a ellos".

El mandatario calificó a los soldados fallecidos como "grandes, grandes guerreros" y "los mejores y más valientes de América", y prometió que la nación se volvería "más fuerte, más orgullosa, más libre y más grande que nunca".

Sin embargo, Trump también introdujo una crítica política en el mismo discurso al referirse a "una república que estoy arreglando después de cuatro largos y duros años" y al cuestionar la inmigración irregular.

Antes del acto en Arlington, publicó en Truth Social un mensaje que generó polémica: "Feliz Memorial Day a todos, incluyendo a los Dumócratas, que irrespetan a nuestros militares y todo el tremendo éxito que han tenido en el último año. Que Dios bendiga a quienes hicieron el sacrificio último. ¡Los quiero a todos!".

El uso del término despectivo "Dumocrats" -juego de palabras entre dumb (tonto) y Democrats- contrastó con el tono solemne de los actos oficiales.

La Casa Blanca publicó en X una imagen en blanco y negro de soldados cargando un féretro con el mensaje: "El Memorial Day es un recordatorio solemne de que la libertad nunca es gratuita. Hoy honramos a los valientes héroes americanos que hicieron el sacrificio último por nuestra nación".

El Departamento de Estado se sumó a la conmemoración con un video en blanco y negro con imágenes de soldados de la Segunda Guerra Mundial, acompañado del texto: "En el Memorial Day, honramos a cada guerrero americano que dejó atrás las bendiciones del hogar y la familia para responder al llamado más grande de nuestra nación".

La narración del video, en la voz de Trump, resumió el espíritu de la jornada: "Ellos ofrecieron todo lo que tenían dentro de ellos y dieron sus últimos alientos a cada uno de nosotros para que pudiéramos vivir seguros y respirar libres".

El secretario de Estado Marco Rubio retuiteó ese mensaje añadiendo su propio homenaje: "América fue construida, defendida y preservada por aquellos dispuestos a darlo todo por ella. En el Memorial Day, honramos a los héroes que hicieron el sacrificio último por nuestra nación y nuestra libertad. Nunca los olvidaremos".

La proclamación presidencial, emitida el 22 de mayo, había declarado el día como "día de oración por la paz permanente" y fijó el Momento Nacional de Recuerdo para las 3:00 pm, hora local, cuando los estadounidenses guardan un minuto de silencio en honor a los caídos.

El Memorial Day se celebra cada último lunes de mayo desde 1971, con raíces en el período posterior a la Guerra Civil, cuando comenzó como "Decoration Day" para decorar con flores las tumbas de los soldados fallecidos en ese conflicto.