Ricardo Arjona sorprende con videollamada a la madre de una mesera: «Eso es humildad»

Ricardo Arjona sorprendió a los seguidores de las redes sociales al realizar una videollamada a la madre de una mesera que lo había atendido en un restaurante, en un gesto que se viralizó esta semana y que miles de usuarios calificaron como una muestra de humildad poco común en un artista de su talla.
El clip, publicado en TikTok por el usuario @yack26877, muestra al cantautor guatemalteco marcando la videollamada mientras aún se encontraba en el restaurante y saludando a la madre de la joven que los había atendido.
«Señora buenos días... venimos a solicitarle mesa a tu hija y no nos quería dar una mesa acá, me dijo que no había mesa para nosotros», le cuenta Arjona a la mujer con tono jocoso.
El cantante fue más allá y le reveló a la madre que su hija le había contado un secreto: «Tu hija me dijo dos cosas: una que no había mesa para nosotros y dos que no te la pasaste bien ayer en el concierto».
La madre, visiblemente emocionada, desmintió de inmediato a su hija: «Claro que sí, me lo pasé espectacular».
Arjona cerró la llamada con palabras cargadas de afecto: «Mire linda, le voy a dejar un besito aquí, me va a cuidar tu hija» mientras la señora le agradecía por «ayer llenarme de dopamina» en el concierto.
El video acumuló 1.9 millones de vistas, casi 146,000 me gusta y más de 10,700 veces compartido en pocos días, con comentarios que coincidieron en destacar la sencillez del artista.
«La grandeza de un artista se demuestra en los actos sencillos», escribió un usuario. Otro seguidor añadió: «Qué grande la humildad de este flaco... aplausos para un grande de grandes».
No es la primera vez en esta gira que el artista protagoniza un momento viral de cercanía con su público. En abril, Arjona subió al escenario a una fan cubana llamada Maidelys en Miami para celebrar su cumpleaños 40, interpretándole «Señora de las cuatro décadas».
En medio de la misma gira, Arjona anunció haber grabado un nuevo álbum de 17 canciones en solo cinco días en Nashville, lo que refuerza el ritmo creativo que ha marcado esta etapa de su carrera.
Preguntas Frecuentes sobre el Gesto de Humildad de Ricardo Arjona
CiberCuba te lo explica:
¿Qué hizo Ricardo Arjona que sorprendió a los usuarios en redes sociales?
Ricardo Arjona realizó una videollamada a la madre de una mesera que lo atendió en un restaurante, un gesto que se viralizó y fue calificado como una muestra de humildad poco común en artistas de su talla. El video acumuló millones de vistas y fue muy comentado en redes.
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¿Cuál fue la reacción de la madre de la mesera durante la videollamada con Arjona?
La madre, visiblemente emocionada, desmintió las bromas de su hija sobre no haber disfrutado el concierto y expresó su admiración por Arjona, calificándolo como "el mejor ser humano" por su humildad.
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¿Cómo se relaciona este gesto con otras acciones de Arjona durante su gira?
Arjona ha protagonizado varios momentos virales de cercanía con su público durante su gira "Lo que el seco no dijo". Anteriormente, subió a una fan cubana al escenario en Miami para celebrar su cumpleaños, demostrando su conexión y cariño hacia sus seguidores.
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¿Qué impacto ha tenido la canción "Puente" de Ricardo Arjona en la comunidad cubana?
La canción "Puente", dedicada a Cuba, ha resonado profundamente en la comunidad cubana, simbolizando la reconciliación y el amor familiar por encima de divisiones ideológicas. Ha generado momentos emotivos en conciertos y ha sido reinterpretada por artistas cubanos como un símbolo de conexión cultural.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.