Ricardo Arjona sorprende con videollamada a la madre de una mesera: «Eso es humildad»

Ricardo Arjona sorprendió a los seguidores de las redes sociales al realizar una videollamada a la madre de una mesera que lo había atendido en un restaurante, en un gesto que se viralizó esta semana y que miles de usuarios calificaron como una muestra de humildad poco común en un artista de su talla.

El clip, publicado en TikTok por el usuario @yack26877, muestra al cantautor guatemalteco marcando la videollamada mientras aún se encontraba en el restaurante y saludando a la madre de la joven que los había atendido.

«Señora buenos días... venimos a solicitarle mesa a tu hija y no nos quería dar una mesa acá, me dijo que no había mesa para nosotros», le cuenta Arjona a la mujer con tono jocoso.

El cantante fue más allá y le reveló a la madre que su hija le había contado un secreto: «Tu hija me dijo dos cosas: una que no había mesa para nosotros y dos que no te la pasaste bien ayer en el concierto».

La madre, visiblemente emocionada, desmintió de inmediato a su hija: «Claro que sí, me lo pasé espectacular».

Arjona cerró la llamada con palabras cargadas de afecto: «Mire linda, le voy a dejar un besito aquí, me va a cuidar tu hija» mientras la señora le agradecía por «ayer llenarme de dopamina» en el concierto.

El video acumuló 1.9 millones de vistas, casi 146,000 me gusta y más de 10,700 veces compartido en pocos días, con comentarios que coincidieron en destacar la sencillez del artista.

«La grandeza de un artista se demuestra en los actos sencillos», escribió un usuario. Otro seguidor añadió: «Qué grande la humildad de este flaco... aplausos para un grande de grandes».

No es la primera vez en esta gira que el artista protagoniza un momento viral de cercanía con su público. En abril, Arjona subió al escenario a una fan cubana llamada Maidelys en Miami para celebrar su cumpleaños 40, interpretándole «Señora de las cuatro décadas».

En medio de la misma gira, Arjona anunció haber grabado un nuevo álbum de 17 canciones en solo cinco días en Nashville, lo que refuerza el ritmo creativo que ha marcado esta etapa de su carrera.