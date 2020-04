Alto general de EE.UU. duda que Corea del Norte esté libre de coronavirus

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 19:12 (GMT-4)

El alto mando militar estadounidense en Corea del Sur puso en dudas este jueves la información proveniente de Corea del Norte, donde el gobierno de Kim Jon Un afirma que no tiene casos de coronavirus.

Corea del Norte reiteró que permanece libre del virus que se ha expandido por todo el mundo, a lo que el máximo general de EE.UU. en la región surcorea, Robert Abrams, expresó que lo pretendido por el Estado vecino, "es un reclamo imposible basado en toda la información que hemos visto".

"No vamos a revelar nuestras fuentes y métodos. (Pero) eso no es cierto. Cuántos, no podría decirte", señaló el militar en entrevista con CNN.

Corea del Norte fue de los primeros en cerrar sus fronteras con China a fines de enero, cuando se comenzaron a conocer los primeros casos de coronavirus en la nación vecina. Sin embargo, muchos analistas consideran que mantener el aislamiento es casi imposible dado que la economía norcoreana depende, en gran medida, del comercio formal e informal con el gigante asiático.

"Tomaron medidas draconianas en sus cruces fronterizos y dentro de sus formaciones para hacer exactamente lo que todos los demás están haciendo, que es detener la propagación", reconoció Adams, en referencia a que el ejército de Corea del Norte también fue "bloqueado" durante unos 30 días en febrero y principios de marzo.

Ese país calificó la prevención del coronavirus como una cuestión de "supervivencia nacional" dada la falta de suministros médicos e infraestructura adecuados para atender una emergencia sanitaria de este tipo en el país.

El gobierno también ordenó una estricta cuarentena, y han promovido sus esfuerzos contra el virus, alegando reiteradamente que no tienen ningún caso confirmado en el país.

Pak Myong Su, director del departamento que lucha contra las epidemias, insistió en que los esfuerzos para evitar que la enfermedad se propague han sido muy exitosos.

Sin embargo, a pesar del aislamiento y el hermetismo histórico que ha caracterizado a ese Estado y que podrían haber contribuido a detener la entrada del COVID-19, el mundo se mantienen escéptico frente a las noticias que llegan de Pyongyang, y muchos coinciden con Abrams en la imposibilidad de que no hayan casos de coronavirus, siendo este un país fronterizo con China.

El miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que enviará 900 mil dólares a fin de ayudar a Corea del Norte a prevenir el brote del nuevo coronavirus.

Por otra parte, Abrams criticó que Corea del Norte ha aprovechado la crisis para probar sus misiles de corto alcance, y recordó que el mes pasado el país disparó ocho misiles balísticos, algo sin precedentes en su historia.

"Todo lo que hacen es aumentar la tensión", pero son parte de un plan que Corea del Norte estableció de cuatro o cinco años para desarrollar su capacidad de misiles de combustible sólido con mayor precisión, explicó el general a CNN.

Corea del Norte tiene prohibida cualquier actividad de misiles balísticos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en cambio, ha afirmado que no le preocupan las pruebas de corto alcance que realiza ese país e incluso envió una felicitación de cumpleaños el pasado 10 de enero al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

La pandemia de coronavirus alcanzó el millón de casos confirmados en todo el mundo este jueves, y la cifra de más de 51.500 fallecidos, a cuatro meses de que se conocieran los fatales reportes de Wuhan y a tres semanas de que se declarara pandemia global.

De los 195 países incluidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 180 están afectados por el virus. Los cinco que mayor número de casos presentan son Estados Unidos, con 237.497; Italia, con 115.242; le sigue España con 110.238 casos; Alemania con 84.264 y China con 81.589.

La mayor tasa de mortalidad la tiene Italia, con 13.915 fallecidos hasta este jueves. España reporta 10.096 decesos; Estados Unidos, 5.620; Francia, 4.503; y China, 3.318. La provincia Hubei, donde se originó el virus, tiene el mayor número de las víctimas mortales en la nación asiática.