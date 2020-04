Actriz cubana hace un llamado a la población: "No crean que porque están con nasobuco en la calle no van a contagiarse"

Publicado el Domingo, 5 Abril, 2020 - 16:53 (GMT-4)

La actriz cubana Madai Fradaga hizo un llamado a las personas para que no salgan a la calle, aun cuando tomen medidas de protección, después de que ella misma fuera ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto, conocido como Naval, en La Habana del Este.

“No crean que porque están con nasobuco en la calle no van a contagiarse. No salgan. Aun sin salir, puedes complicarte. Los hospitales no están como para andar ingresados, ni por gusto, ni con razón”, advirtió en redes sociales.

Sobre las condiciones de las instalaciones, apuntó: “En el hospital no hay lo básico en el baño, en la ducha se lava el vaso, y el piso está lleno de agua como es lógico. Hay pacientes positivos aquí, que lo peor no es tener coronavirus, sino entrar por algún otro problema respiratorio y coger algo más aquí”.

“Esto es lo que pasa cuando uno se cuida. 21 días sin salir de mi casa a nadaaaa”, confesó, y añadió que hasta ahora no la han confirmado como un caso de COVID-19, sin embargo, describe sus padecimientos, varios de ellos similares a los síntomas de la enfermedad.

“No sé qué tengo, pero el aire pesa y no lo puedo respirar bien, y las costillas me duelen como si las tuviera rotas, de toser tanto, 20 días durmiendo 2 horas diarias por culpa de la tos y la falta de aire que te ahoga, con taquicardia y una presión que se dispara en segundos de 100 con 60 a 150 con 80, que parece que has corrido una maratón y comienzas a sudar como una cerda”, detalla.

“Aquí estoy ingresada en el naval, lejos de mis hijas, esperando que me hagan las pruebas mañana para si doy positivo traer a mis hijas a ingresar, si da negativo entonces ir a la casa con tratamiento, quizás. Es la esperanza que me dan”, expuso.

“Los médicos están exhaustos de tantas horas sin dormir y sin salir de aquí, hay que tener un bulto de co***** para hacer lo que hacen, y tratar bien a la gente que llega asustada, y desesperada. Aun así, siempre hay uno que te puede tratar mal”, escribió en su publicación de Facebook.

“Evítense todo esto! Y no salgan, aunque el desayuno no pueda ser pan. Y toque café nada más, o leche nada más. Traten de salir cuando de verdad no haya más remedio, cada quince días, o más de ser posible... ¡Esto no es un juego!”, advirtió la actriz, que es madre de tres niñas.

A su publicación respondieron varios usuarios enviándole mensajes de aliento y deseándole una pronta recuperación.

En su perfil de Facebook, Fradaga se define como actriz y trabajadora de la Emisora Habana Radio, e indica que estudia en el Grupo de Teatro "Olga Alonso".

En su más reciente actualización, el Ministerio de Salud Pública informó que la cifra de casos positivos de coronavirus en la Isla ascendió a 320 personas confirmadas hasta el momento, al tiempo que unas 1 887 se encuentran ingresadas, entre ellas, 291 sospechosas de portar el Sars-Cov-2.

Los reportes de este domingo indican igualmente que el número de fallecimientos a causa del brote aumentó a 8, al reconocerse la muerte de 2 pacientes cubanos en las últimas 24 horas, una mujer de Sancti Spíritus y un hombre de Isla de la Juventud, de 71 y 74 años, respectivamente.

Asimismo, se supo que los 32 últimos casos detectados eran ciudadanos cubanos. Entre ellos, 4 se contagiaron fuera del país, mientras que otros 14 fueron contactos de casos confirmados y el resto tuvo contactos con viajeros procedentes de otros países.

Las autoridades cubanas han adoptado medidas para intentar frenar el brote de la pandemia en la isla, una ha sido ordenar el uso de nasobucos o mascarillas cuando las personas salgan a las calles, pero la escasez de alimentos y otros productos básicos obligan a los cubanos a concentrarse en aglomeraciones públicas a la entrada de los mercados, esperando poder satisfacer estas necesidades elementales.

A finales de marzo se difundió en redes sociales el video de una mujer que fue arrestada por la policía cuando intentaba correr junto a su hijo de 7 años por una calle de Siboney, en La Habana, sin cubrir sus vías respiratorias.

La mujer transmitió en vivo la detención por Facebook Live, en un material que duró unos doce minutos hasta que la policía la introdujo en la patrulla junto con el menor. Luego serían trasladados hasta la estación más cercana, donde le arrebataron el teléfono móvil y la acusarron de “desacato” a la autoridad.