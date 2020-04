"Se te acabó la carrera": Anuel AA recuerda las duras palabras que le dijeron el día que le arrestaron

Publicado el Lunes, 6 Abril, 2020 - 13:00 (GMT-4)

La vida da muchas vueltas y si no que se lo digan a Anuel AA. El reguetonero tiene un paso delictivo que nunca ha ocultado y en 2016 fue arrestado por posesión ilícita de armas. Sin embargo, dos años después salió de la cárcel y el mismo día lanzó su álbum Real hasta la muerte, el que lo alzó a lo más alto del género urbano convirtiéndolo en uno de los artistas más populares y sonados.

Desde entonces, ha ido escalando puestos hasta convertirse en uno de los artistas más aclamados en el panorama musical latino. Canciones como China, Ella quiere beber o Secreto le han dado un proyección internacional y ha colaborado con artistas de la talla de Shakira y Daddy Yankee.

Pero a pesar de haber dejado en el pasado ese oscuro episodio de su vida y que el éxito que ha cosechado haya eclipsado la imagen de artista polémico que proyectaba con sus letras en esa época, el puertorriqueño no olvida sus orígenes y de dónde viene. Por eso ha lanzado una canción para contar al mundo su historia, con sus altibajos y contando cómo ha llegado al éxito internacional.

No ad for you

El tema se llama 3 de abril, fecha en la que le arrestaron en 2016 por posesión ilícita, y en ella también cuenta como fue su detención. Y en las redes sociales ha querido destacar las palabras que le dijeron cuando le pusieron las esposas en aquel momento y como esas duras frases le ayudaron a no rendirse más adelante.

"Los que me arrestaron cuando me pusieron las esposas me dijeron 'Se te acabó la carrera' y se empezaron a reír de mí. Los odié toda mi vida hasta ahora porque gracias a esa humillación me obligue yo mismo a no volver a fracasar más nunca en la vida", recordó el puertorriqueño de 27 años sobre ese duro episodio de su vida en Instagram junto a un vídeo en el que suena la canción.

Ante esta confesión, son muchos los fans del 'bebesito' los que han expresado el orgullo que sienten y le han aplaudido por haber llegado donde está.

Mientras el boricua continúa promocionando sus últimos lanzamientos musicales en sus perfiles de redes sociales, el tema 3 de abril no para de sumar reproducciones en Youtube, donde el sencillo acumula más de 10 millones de visualizaciones desde su estreno.