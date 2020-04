300 pesos de multa por quitarse el nasobuco en una cola en La Habana

Publicado el Miércoles, 8 Abril, 2020 - 10:43 (GMT-4)

Micaela Roll, integrante de las Damas de Blanco, denunció que la policía le impuso una multa de 300 pesos por quitarse el nasobuco en una cola.

El incidente se produjo el pasado lunes en el Consejo Popular Calabazar, perteneciente al municipio Boyeros, en la provincia de La Habana.

Multa impuesta a la activista Micaela Roll

La activista relató, a través de su perfil de Facebook, que estaba esperando su turno en la cola para comprar pollo, en la que estaba guardando "dos metros" de distancia.

"Me baje el nasabuco, la guardia vino hacia donde estoy yo estaba y me pidió el carnet. Le pregunto el motivo, ya que no estaba cometiendo ninguna infracción. Pero como soy Dama de Blanco y no me fuera acusar de resistencia, le doy el carnet y me puso 300 pesos de multa en moneda nacional", explicó.

Roll detalló que cuando le preguntó a la agente el motivo de la multa, esta le respondió que era por no tener el nasobuco puesto. "Una vez más denunció a los dictadores de los Castro", dijo en el post.

El pasado 27 de marzo un cubano ya fue detenido en las afueras del Mercado de 3ra y 70, en la capital cubana, por no usar nasobuco. El hecho fue denunciado por un lector de CiberCuba.

Los cubanos que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de la Isla ante la crisis por el coronavirus, pueden enfrentar sanciones que incluyen la cárcel.

Todo aquel que infrinja las medidas dictadas por las autoridades sanitarias podría ser condenado de tres meses a un año de cárcel o una multa, que oscila entre los 100 y 300 pesos.

También se especifica que aquel que se niegue a colaborar con las autoridades sanitarias en los lugares del territorio nacional en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves o en los territorios colindantes expuestos a la propagación, podrá enfrentar similares condenas.

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció este martes que se pondrán en marcha nuevas medidas tras entrar en la fase de "transmisión autóctona limitada" del coronavirus.

Por este motivo se reordenará la transportación urbana de pasajeros, lo que significa que se limita la cantidad de personas por ómnibus para así mantener el adecuado distanciamiento.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que la fase de "transmisión autóctona limitada" se declara "cuando se confirman casos en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños en localidades o instituciones del país".

También detalló que los eventos activos de transmisión local están localizados en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río; Florencia, en Ciego de Ávila; Florida, en Camagüey; y Gibara, en Holguín; los cuales suman 33 casos.

Las nuevas medidas tienen como objetivo facilitar el aislamiento social y evitar la propagación del coronavirus en la mayor de las Antillas.

Miguel Díaz-Canel dijo que las poblaciones donde haya casos de transmisión local pasarán a cuarentena y que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil dará las instrucciones correspondientes a los Consejos de Defensa.