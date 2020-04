"Nos están dejando morir", dice enfermera contagiada de coronavirus en un hospital Nueva York

Publicado el Miércoles, 8 Abril, 2020 - 16:02 (GMT-4)

“Nos están dejando morir”, expresó Diana Torres, una enfermera contagiada de coronavirus que trabaja en un hospital de Nueva York, actual epicentro de la pandemia.

Torres dijo que había alertado en su centro de la situación que podía producirse, al encontrarse ubicado en el céntrico barrio neoyorquino de Manhattan.

“Iba a ser cuestión de tiempo para que nos llegaran a nosotros estos pacientes y, desde el principio, desde el primer caso fue un completo caos y ahí todo estaba fuera de control”, dijo Torres al programa "Un nuevo día" trasmitido por Telemundo.

Según la enfermera, no comunican al resto del personal quién está contagiado, los trabajadores lo perciben cuando uno de ellos se ausenta.

Te exponían, nadie sabía porque no estaba el compañero, te dabas cuenta si el paciente daba positivo a los análisis podías establecer una relación a través de sus contactos, explicó.

La enfermera expuso que hay “pisos enteros, todos contagiados”.

“Esto es un desastre, un crimen contra los trabajadores de los hospitales y la situación empeora todos los días, entonces, en lugar de darnos el apoyo que necesitamos, nos están dejando morir y nos exponen a un nivel donde estamos muriendo y nadie nos da buenas respuestas ni explicaciones”, dijo.

“Es como un castigo por tratar de hacer algo bien y por hacerlo para las personas que lo necesitan”, aseguró.

Torres, madre de tres hijos, refirió que estaba completamente aislada de su familia sin ningún contacto con ellos.

“No puedo acercármeles, el temor a contagiarlos que siento es demasiado. Me sigo arriesgando yo, pero al menos puedo salvarlos a ellos. Es el sacrificio más grande que he tenido que hacer y la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida”, sostuvo.

Asimismo, confesó que muchas veces había valorado abandonar su trabajo al tiempo que criticó la falta de respaldo por parte de las autoridades que no facilitaban el regreso a casa de los trabajadores contagiados.

Desde Riverside, California, Carol Vargas, otra enfermera, narró para el mismo espacio de Telemundo sus vivencias en medio de la pandemia, una de ellas ha sido la decisión de vivir en la cochera de su casa para evitar infectar a su familia.

Vargas es madre de 2 niñas de 4 años y 7 meses respectivamente y manifestó los deseos que debe reprimir para no abrazarlas por temor a contagiarlas.

Los datos más recientes señalan que el estado de Nueva York presenta este miércoles 149.316 casos confirmados de coronavirus, más que lo reportado por países enteros como España e Italia.

Significa que solo Nueva York tiene la mayor cantidad de contagios en el mundo dentro de los casi 420.000 presentes en Estados Unidos, país que informa alrededor de 14.000 fallecidos a causa de la pandemia.

Nueva York exigió a partir del 20 de marzo que todos los residentes se quedaran en casa, excepto quienes trabajan en negocios esenciales, y ahora más del 94% de los estadounidenses están bajo órdenes similares.

De momento, EE.UU. es el tercer país con más muertes producto de la enfermedad a nivel global, después de Italia y España.

El lunes, la compañía American Airlines anunció que suspendería temporalmente la mayoría de los vuelos a Miami hacia y desde la ciudad de Nueva York, como medida ante la expansión del coronavirus en el país.

Los cambios entraron en vigor el martes e incluyeron vuelos hacia y desde el Aeropuerto LaGuardia y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, así como el cercano Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey.

En conferencia de prensa el domingo desde Washington, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el país debía volver a la normalidad lo más pronto posible ante la crisis sanitaria generada por el coronavirus, cuyo total de muertes en el país norteamericanos se estimó por encima de las 100.000.

“Queremos mantener nuestro país abierto, reabrirlo muy pronto... Tiene que abrirse. Este país no fue diseñado para mantenerse cerrado. Piénsenlo. Estamos pagando a la gente para que no vaya a trabajar, ¿qué tal eso? ¿Cómo funciona eso?”, opinó