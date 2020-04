Villa Clara suspenderá la transportación por el coronavirus

Publicado el Jueves, 9 Abril, 2020 - 14:07 (GMT-4)

El Gobierno de Villa Clara, segundo territorio del país con mayor afectación a causa del nuevo coronavirus, ha ordenado el cierre total o parcial de la mayoría de los comercios e industrias, además de disponer el cese de los servicios de transportación intermunicipal y urbana en la provincia, informó este jueves la emisora local CMHW.

El vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Alberto López Díaz, explicó que debido a la gravedad del momento es necesario suspender las actividades productivas en un grupo importante de centros, sobre todo durante los fines de semana, cuando cerrará todos los comercios, exceptuando de manera puntual aquellos que presten un servicio de alimentación al pueblo.

De igual manera cerrarán sus puertas las oficinas vinculadas a los servicios de agua, gas y electricidad, así como las librerías, tiendas de ARTEX y demás centros culturales del territorio.

Desde el próximo lunes se suspenderá igualmente el transporte urbano en la capital provincial, y también entre los diferentes municipios del territorio tanto en su modalidad estatal como la del trabajo no estatal. De igual manera se ha desautorizado la apertura de locales y negocios no estatales a no ser aquellos con un impacto directo en la alimentación de la población.

El gobernador de la provincia de Villa Clara explicó además que las principales industrias del territorio paralizarán total o parcialmente sus actividades. Tal es el caso de la INPUD Primero de Mayo, Acinox, Divep, las tenerías, los Talleres de discapacitados, la fábrica de cervezas, y otras que suspendenden el 100 por ciento de sus operaciones.

Por su parte Planta Mecánica, SAREX, la Empresa Geominera del Centro, Cometal, Ciclos Minerva, Copextel, la Textilera Desembarco del Granma, así como las plantas de Gases Industriales y Suchel se mantendrán parcialmente abiertas, en lo que se refiere las producciones indispensables para hacer frente a la actual contingencia sanitaria o la exportación de recursos.

Al momento de redactar este reporte el servicio eléctrico en la ciudad capital de Santa Clara se había visto interrumpido en cuatro circuitos, incluyendo algunas instalaciones de la zona hospitalaria. Según directivos de la empresa eléctrica en el territorio la afectación no guarda relación con cortes eléctricos, sino que se debe a una importante avería, en la cual ya se encuentran laborando técnicos y especialistas, precisó la radio santaclareña.

Hasta el momento, con 51 casos confirmados, Villa Clara constituye el segundo territorio de mayor afectación en el país, detrás de la capital cubana donde se contabilizan 136 pacientes infectados por el nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no acaban de decretar aquí la cuarentena obligatoria y el aislamiento social depende esencialmente de la conciencia individual de los ciudadanos.